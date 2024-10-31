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Війна. Жовтень 2024 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Жовтень 2024 року
Четвер, Жовтень 31, 2024 - 09:00
До теми
Кімчі проти дерунів
Юрко ТИМЧУК
Переведення часу з літнього на зимовий і навпаки в наступному році стане для українців найбільшою проблемою. Принаймні в таке треба вірити. Огляд подій тижня в Україні.
29.10.24
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Україна
Танець колективного тіла
У Львові покажуть прем’єру танцювального перформансу “В полі зору” як результат українсько-фінської перформативної лабораторії “Lab for Ukraine”. Перформерки досліджують, як погляд формує образ того, на кого дивляться, робить його реальним.
27.10.24
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Штука
Форум 2000. Кілька празьких нотаток
Микола Рябчук
“Росії майбутнього” не буде, поки вони не розквитаються із “Росією минулого”, не лиш репресивно-тоталітарною, а й загарбницько-колоніальною
27.10.24
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Дискурси
Тиша
Уляна Глинчак
Тепер тиша – моя довірена особа, хоча раніше я насолоджувалася цими прогулянками, розмовляючи з тобою по телефону. Але тебе ніде немає. Тебе більше немає...
27.10.24
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Дискурси
Гоголь і Кафка
Віталій Портников
Сучасна Росія – це не Радянський Союз і навіть не Російська імперія. Вона Гоголю міфологізації України й «очорнення» Росії не подарує. Вона Гоголя з себе виблює
27.10.24
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Дискурси
Симфонія
Василь МАХНО
... цей метеоритний дощ звуків, ця злива голосів. Це піднесення і падіння – разом із моїм збитим диханням і спазмами в горлі.
26.10.24
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Дискурси
Вихоплений злам
Олеся Ісаюк
Колізія проростає між синами козацької старшини, які перевтілилися у вірних слуг імперії, та молодшим поколінням українців, що вже бачить себе національною спільнотою
26.10.24
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Україна
Приїхала до бойків
Роксолана Жаркова
Вростати у цей стрімкий пейзаж, де водночас тепло пульсує жовтава багряність янтарного світла, глибока синювата зелень принишклого горизонту, коричневі й сірі відтінки непробуджених ще ранків, коли чути голосне скапування туману в горнятко твоєї кави, коли чути вітер, що підбирає акорди на гігантських цимбалах часу...
26.10.24
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Штука