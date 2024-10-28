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Дзиндра
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Михайло Дзиндра «Двоє»
Понеділок, Жовтень 28, 2024 - 11:30
До теми
Танець колективного тіла
У Львові покажуть прем’єру танцювального перформансу “В полі зору” як результат українсько-фінської перформативної лабораторії “Lab for Ukraine”. Перформерки досліджують, як погляд формує образ того, на кого дивляться, робить його реальним.
27.10.24
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Штука
Тиша
Уляна Глинчак
Тепер тиша – моя довірена особа, хоча раніше я насолоджувалася цими прогулянками, розмовляючи з тобою по телефону. Але тебе ніде немає. Тебе більше немає...
27.10.24
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Дискурси
Приїхала до бойків
Роксолана Жаркова
Вростати у цей стрімкий пейзаж, де водночас тепло пульсує жовтава багряність янтарного світла, глибока синювата зелень принишклого горизонту, коричневі й сірі відтінки непробуджених ще ранків, коли чути голосне скапування туману в горнятко твоєї кави, коли чути вітер, що підбирає акорди на гігантських цимбалах часу...
26.10.24
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Штука
«Амадіджі з Ґаули» і ШІ
Аделіна Єфіменко
У цій постановці йдеться про пошук «людяності» в технократичному світі через звернення до прекрасного – до музики Генделя. Це актуальний заклик до свідомості сучасної людини вчасно усвідомити небезпеку втрати межі між реальним і віртуальним світом.
25.10.24
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Штука
Чи варто боятися БРІКС?
Максим МУЛЯР
Так, саміт БРІКС засвідчив, що ізоляція Путіна не надто вдається. Але чи допоможе це йому?
25.10.24
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У світі
Провінційні провідини
Юрко ПРОХАСЬКО
Осінній краєвид, притишений, але примітний, в приглушених від проминання охрових, жовто-брунатних барвах пори став її уособленням та образом
25.10.24
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Дискурси
Людяність у нелюдських умовах
о. Андрій ЗЕЛІНСЬКИЙ
Українські військові добре розуміють, що роблять і навіщо їм це робити. Їм не потрібні лекції з філософії, бо ці речі для них очевидні. Глибше розуміння процесів потрібне українському суспільству.
25.10.24
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Галичина
Першовідкривачі й першовиконавці
Петро Довгань, Наталя Зубко
На початку нашої дуетної співпраці ми більше зверталися до світової класики, тепер актуальність свого, національного стає як ніколи важливою. Знаходити і презентувати людям те, що є нашою спадщиною – це першочергово найголовніше завдання для нас.
24.10.24
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Штука