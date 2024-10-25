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27 жовтня – День української писемності та мови
П'ятниця, Жовтень 25, 2024 - 15:15
До теми
Яків Яциневич: повернення
Роксолана Гавалюк
Майже забутий, вилучений з офіційних підручників і концертних програм, митець лишився в національній мистецькій пам’яті завдяки виконанням в осередках діаспори та окремими українськими хоровими колективами. Цьогоріч вернувся тріумфально!
24.10.24
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Штука
Коливо спогадів у Театрі Лесі
У рамках туру містами України 28 і 29 жовтня у Львові в Театрі Лесі відбудуться перші покази перформативної вистави “Поминальна вечеря” — камерної учасницької роботи для восьми глядачів, які зберуться, щоб пом'янути близьких людей, стосунки й місця.
23.10.24
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Штука
Любовні трагедії відомих письменниць
Юрій Винничук
Доля письменниць рідко буває щаслива – неукраїнські приклади. Любовні історії українських письменниць будуть опубліковані хіба через 50 років
23.10.24
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Дискурси
Простори любові: театр, текстиль, графіка
Дарія Зав’ялова
Колись чітко поділяла театр, текстиль і малювання. Тепер ці всі способи висловлення переплітаються: у текстиль проникають ідеї і теми вистав, акварелей і малюнків, а в театральному костюмі все частіше з`являються текстильні техніки. І це мені подобається.
22.10.24
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Штука
«З Бандерою вони до ЄС не увійдуть»
Мирослав Чех
Керована Дональдом Туском коаліція веде проти України вже другу – після «битви за зерно» – гібридну війну
22.10.24
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Дискурси
«Україна потрібна Європі, щоб відновити Європу»
Р.Кльочек – В.Габсбурґ Дуґлас
Лідери Пан’європейського руху: "Європа від своїх криз зростає. Сподіваємось, що і сьогоднішня криза певним чином призведе до зміни мислення"
22.10.24
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Дискурси
Ревакович диригуватиме в Національній філармонії
25 жовтня на головній сцені Національної філармонії звучатимуть твори Кшиштофа Пендерецького та Вітольда Лютославського у виконанні Симфонічного оркестру під орудою маестро Романа Реваковича, який є палким популяризатором української музики у Польщі та польської – в Україні.
21.10.24
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Штука
Стабільність. Позиція
Андрій Содомора
«Таємнича безодня» – і спасенний дотик Господньої руки... Єдине, що може дати людині відчуття опори в тому неосяжному всесвітньому леті чи розльоті...
20.10.24
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Дискурси