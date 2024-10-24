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Війна. Жовтень 2024 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Жовтень 2024 року
Четвер, Жовтень 24, 2024 - 08:30
До теми
Коливо спогадів у Театрі Лесі
У рамках туру містами України 28 і 29 жовтня у Львові в Театрі Лесі відбудуться перші покази перформативної вистави “Поминальна вечеря” — камерної учасницької роботи для восьми глядачів, які зберуться, щоб пом'янути близьких людей, стосунки й місця.
23.10.24
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Штука
Простори любові: театр, текстиль, графіка
Дарія Зав’ялова
Колись чітко поділяла театр, текстиль і малювання. Тепер ці всі способи висловлення переплітаються: у текстиль проникають ідеї і теми вистав, акварелей і малюнків, а в театральному костюмі все частіше з`являються текстильні техніки. І це мені подобається.
22.10.24
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Штука
«Україна потрібна Європі, щоб відновити Європу»
Р.Кльочек – В.Габсбурґ Дуґлас
Лідери Пан’європейського руху: "Європа від своїх криз зростає. Сподіваємось, що і сьогоднішня криза певним чином призведе до зміни мислення"
22.10.24
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Дискурси
Ревакович диригуватиме в Національній філармонії
25 жовтня на головній сцені Національної філармонії звучатимуть твори Кшиштофа Пендерецького та Вітольда Лютославського у виконанні Симфонічного оркестру під орудою маестро Романа Реваковича, який є палким популяризатором української музики у Польщі та польської – в Україні.
21.10.24
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Штука
Світові премʼєри в Органному залі
27 жовтня Львівський органний зал запрошує на вечір світових премʼєр: симфонія Дмитра Малого та увертюра Станіслава Людкевича вперше звучатимуть для публіки!
19.10.24
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Штука
Про ворону
Василь МАХНО
...який хосен часто навідуватися, якщо усе носиш в пам’яті, як коробку сірників, про всяк випадок?
19.10.24
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Дискурси
На виріст серця. Про поезію Олександра Букатюка
Надія Гаврилюк
гамівний обмежений простір звільнений вибухом після якого почнуться початки а підчас них слова
19.10.24
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Україна
Чого шукав жовтоокий корчмаренко?
Олеся Ісаюк
Попри явну скалькованість устрою та політичних практик з Речі Посполитої, ясно, що Козацька держава — все ж щось інше, а про сумісність з Росією говорити загалом проблематично
19.10.24
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Україна