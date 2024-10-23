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Пауль Клее «Перед снігом»
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Пауль Клее «Перед снігом» (1920)
Середа, Жовтень 23, 2024 - 10:00
До теми
Простори любові: театр, текстиль, графіка
Дарія Зав’ялова
Колись чітко поділяла театр, текстиль і малювання. Тепер ці всі способи висловлення переплітаються: у текстиль проникають ідеї і теми вистав, акварелей і малюнків, а в театральному костюмі все частіше з`являються текстильні техніки. І це мені подобається.
22.10.24
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Штука
Ревакович диригуватиме в Національній філармонії
25 жовтня на головній сцені Національної філармонії звучатимуть твори Кшиштофа Пендерецького та Вітольда Лютославського у виконанні Симфонічного оркестру під орудою маестро Романа Реваковича, який є палким популяризатором української музики у Польщі та польської – в Україні.
21.10.24
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Штука
Світові премʼєри в Органному залі
27 жовтня Львівський органний зал запрошує на вечір світових премʼєр: симфонія Дмитра Малого та увертюра Станіслава Людкевича вперше звучатимуть для публіки!
19.10.24
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Штука
Про ворону
Василь МАХНО
...який хосен часто навідуватися, якщо усе носиш в пам’яті, як коробку сірників, про всяк випадок?
19.10.24
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Дискурси
На виріст серця. Про поезію Олександра Букатюка
Надія Гаврилюк
гамівний обмежений простір звільнений вибухом після якого почнуться початки а підчас них слова
19.10.24
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Україна
Чого шукав жовтоокий корчмаренко?
Олеся Ісаюк
Попри явну скалькованість устрою та політичних практик з Речі Посполитої, ясно, що Козацька держава — все ж щось інше, а про сумісність з Росією говорити загалом проблематично
19.10.24
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Україна
Зонґ-опера гуманітарних викликів
19-20 жовтня на Велику сцену Національного театру імені Марії Заньковецької повертається постановка «Тригрошової опери» Бертольта Брехта і Курта Вайля у режисурі Максима Голенка.
18.10.24
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Штука
Уся його фортепіанна спадщина
Стефанія Олійник
Упродовж 19-25 жовтня Меморіальний музей Станіслава Людкевича запрошує на низку заходів: презентацій альбому фортепіанних дуетів, що є першим записом цих творів, та повної збірки нот усієї фортепіанної спадщини композитора, а також на лекції дослідників його творчості.
18.10.24
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Штука