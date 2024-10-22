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Війна. Жовтень 2024 року
головна
Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Жовтень 2024 року
Вівторок, Жовтень 22, 2024 - 09:15
До теми
Ревакович диригуватиме в Національній філармонії
25 жовтня на головній сцені Національної філармонії звучатимуть твори Кшиштофа Пендерецького та Вітольда Лютославського у виконанні Симфонічного оркестру під орудою маестро Романа Реваковича, який є палким популяризатором української музики у Польщі та польської – в Україні.
21.10.24
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Штука
Світові премʼєри в Органному залі
27 жовтня Львівський органний зал запрошує на вечір світових премʼєр: симфонія Дмитра Малого та увертюра Станіслава Людкевича вперше звучатимуть для публіки!
19.10.24
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Штука
На виріст серця. Про поезію Олександра Букатюка
Надія Гаврилюк
гамівний обмежений простір звільнений вибухом після якого почнуться початки а підчас них слова
19.10.24
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Україна
Зонґ-опера гуманітарних викликів
19-20 жовтня на Велику сцену Національного театру імені Марії Заньковецької повертається постановка «Тригрошової опери» Бертольта Брехта і Курта Вайля у режисурі Максима Голенка.
18.10.24
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Штука
А отак
Тарас Прохасько
Щастя може бути будь-чим, а будь-що може бути щастям. Всі радості, смаки, красоти, відчуття не можуть бути тим повним і простим щастям, заки не скажеш сам собі – я щасливий
17.10.24
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Дискурси
Флейтова музика у Львівській опері
Олександра Шутко
Програма концерту дозволить слухачам подумки перенестися в минуле та, надихаючись вишуканими інтер'єрами Дзеркальної зали Львівської опери, яка не поступається красою кращим аристократичним салонам Парижа, відпочити душею від жахливих подій сьогодення.
17.10.24
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Штука
Витинати по-живому
Юлія Баір
Авторка витинає історії своїх героїнь зі зболеного паперу життєвостей, оживлюючи тих, чиї тілесні долі обірвані, але чий слід у історії триває, проступаючи в сьогоденні дедалі сильніше.
16.10.24
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Штука
«Зачистить Украину» і «брать Бундестаг»
Юрій Винничук
Росію бойкотують усі знані світові книжкові ярмарки. Frankfurter Buchmesse протримався два роки і таки пустив імперію зла під свій дах.
16.10.24
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Дискурси