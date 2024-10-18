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Рене Маґрітт
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Рене Маґрітт «Аромат безодні» (1928)
П'ятниця, Жовтень 18, 2024 - 12:00
До теми
Зонґ-опера гуманітарних викликів
19-20 жовтня на Велику сцену Національного театру імені Марії Заньковецької повертається постановка «Тригрошової опери» Бертольта Брехта і Курта Вайля у режисурі Максима Голенка.
18.10.24
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Штука
Флейтова музика у Львівській опері
Олександра Шутко
Програма концерту дозволить слухачам подумки перенестися в минуле та, надихаючись вишуканими інтер'єрами Дзеркальної зали Львівської опери, яка не поступається красою кращим аристократичним салонам Парижа, відпочити душею від жахливих подій сьогодення.
17.10.24
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Штука
Витинати по-живому
Юлія Баір
Авторка витинає історії своїх героїнь зі зболеного паперу життєвостей, оживлюючи тих, чиї тілесні долі обірвані, але чий слід у історії триває, проступаючи в сьогоденні дедалі сильніше.
16.10.24
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Штука
Урагани в лапках і без
Юрко ТИМЧУК
Мілтон виявився сильнішим за Рамштайн, українцям обіцяють, що взимку вони, можливо, не замерзнуть і гарантовано поділяться з державою грошима вже восени.
15.10.24
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Україна
Лишега був як вітер, як дощ...
Він давав своєму оточенню відчуття свободи, усвідомлення необхідності бути собою, реалізувати закладений творчий потенціал, демонстрував доречність звернення до власної підсвідомості.
14.10.24
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Штука
Вільні люди
Віталій Портников
Це не тільки творчий вирок злу, яке знищує тих, хто бажає свободи. Це ще й чесна відповідь на запитання: чи може зло виправдовувати свої дії тим, що рятує країну від ще більшого зла
13.10.24
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Дискурси
У прокаті – фільм «Ізюм.Звільнений»
У центрі розповіді – історія директора Національного Музею історії України у Другій світовій війні Юрія Савчука, який посів свою посаду майже перед початком вторгнення, і котрий розкривається в складних умовах як харизматичний керівник та творча людина.
12.10.24
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Штука
Зміна пір року, зміна життя
Василь МАХНО
...то носив би ту музику за пазухою, як річку. а так: скрегіт металу, гул літаків, вереск автомобільних гальм. А що ти хотів? Це ж – осінь.
12.10.24
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Дискурси