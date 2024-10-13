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Валерій Дем'янишин «Паперовий змій з дитинства"
Неділя, Жовтень 13, 2024 - 22:30
До теми
Поля електоральних битв у США
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
До виборів президента США залишається менше місяця. Соціологія не виявляє впевненого фаворита.
11.10.24
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У світі
Російська опозиція, російські злочини і вина
Ніколас Тенцер
Російські дисиденти мають не бути одержимими Росією, цією жалюгідною країною, приреченою десятиліттями спокутувати свої нескінченні злочини
10.10.24
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Дискурси
Від СУПроМу до сучасних прем’єр
Оксана Струтинець
Гості 30-го фестивалю «Контрасти» змогли перенестись у 30-ті роки ХХ століття, послухавши музику композиторів Союзу українських професійних музикантів, якому виповнилось 90 років, та повернутись у сучасність з концертом «Нова музика: Одеса-Львів».
08.10.24
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Штука
Сучасне грецьке оповідання українською
Маркіян Домбровський
Ця антологія для поціновувачів доброї літератури. 14 оповідань – дуже різних стилістично і тематично: від гротескної сатиричної фантасмагорії до соціальних, психологічних, екзистенційних драм і трагедій.
08.10.24
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Штука
Строїти ‘струменти
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Гості ґречні, ґазди чємні, не годні надивитиси, нарадуватиси, як троїсті музики пишно йграют’, дрибнє’ дрибонько, як їм ручки вправно ходє’ в гранню, метко й жваво
08.10.24
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Дискурси
Турбулентна невизначеність
Юрко ТИМЧУК
Особливо велика кількість прогнозів з’являється тоді, коли вирахувати навіть дуже приблизно нічого неможливо.
08.10.24
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Україна
Музичні обладунки спраглих свободи
Ірина Харечко
Бах і Стенфорд: вони дуже схожі за своїми переконаннями. У них однакові орієнтири – обидва звертаються до духовних ідеалів. Віра, людяність, любов між людьми, любов до всього, що нас оточує – це ті високі ідеали, які поєднуються в творчості обох композиторів.
07.10.24
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Штука
Бензопилою про дитинство й недитячість
Виставка відомого львівського митця Володимира Семківа «Кіндерґартен», влаштована в межах фестивалю “Львівський тиждень скульптури 2024", постала як спроба дослідити межі мистецтва та його здатність впливати на людські почуття.
07.10.24
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Штука