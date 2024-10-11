Війна. Жовтень 2024 року

Музичні обладунки спраглих свободи

Ірина Харечко

Бах і Стенфорд: вони дуже схожі за своїми переконаннями. У них однакові орієнтири – обидва звертаються до духовних ідеалів. Віра, людяність, любов між людьми, любов до всього, що нас оточує – це ті високі ідеали, які поєднуються в творчості обох композиторів.