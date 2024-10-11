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Війна. Жовтень 2024 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Жовтень 2024 року
П'ятниця, Жовтень 11, 2024 - 09:45
До теми
Від СУПроМу до сучасних прем’єр
Оксана Струтинець
Гості 30-го фестивалю «Контрасти» змогли перенестись у 30-ті роки ХХ століття, послухавши музику композиторів Союзу українських професійних музикантів, якому виповнилось 90 років, та повернутись у сучасність з концертом «Нова музика: Одеса-Львів».
08.10.24
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Штука
Сучасне грецьке оповідання українською
Маркіян Домбровський
Ця антологія для поціновувачів доброї літератури. 14 оповідань – дуже різних стилістично і тематично: від гротескної сатиричної фантасмагорії до соціальних, психологічних, екзистенційних драм і трагедій.
08.10.24
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Штука
Турбулентна невизначеність
Юрко ТИМЧУК
Особливо велика кількість прогнозів з’являється тоді, коли вирахувати навіть дуже приблизно нічого неможливо.
08.10.24
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Україна
Музичні обладунки спраглих свободи
Ірина Харечко
Бах і Стенфорд: вони дуже схожі за своїми переконаннями. У них однакові орієнтири – обидва звертаються до духовних ідеалів. Віра, людяність, любов між людьми, любов до всього, що нас оточує – це ті високі ідеали, які поєднуються в творчості обох композиторів.
07.10.24
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Штука
Бензопилою про дитинство й недитячість
Виставка відомого львівського митця Володимира Семківа «Кіндерґартен», влаштована в межах фестивалю “Львівський тиждень скульптури 2024", постала як спроба дослідити межі мистецтва та його здатність впливати на людські почуття.
07.10.24
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Штука
Танець по колючих зернах пам’яті
Юлія Баір
Мовою тіла, графічною витонченістю символів “The Traces”, себто “Сліди”, багатошарові й багаті на генерування інтерпретацій, перекладають українські досвіди й національні історичні трагедії на образи, доступні кожній людині з розвиненою емпатією.
06.10.24
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Штука
Третій Рим
Віталій Портников
Вижити, відбитися і стати частиною того світу, який Москва знищити просто не здатна. Саме це і є нашою головною задачею як нового Карфагену
06.10.24
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Дискурси
Щем прощання на Підзамчу
11 та 12 жовтня о 19:00 у Jam Factory Art Center покажуть виставу “Візьми зараз із собою” у жанрі перформативного прощання, де використовуються лише аналогові мультимедіа. Дія відбувається у львівському районі Підзамче.
05.10.24
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Штука