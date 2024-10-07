Хто вміє користатися своїм життям, для того воно не коротке

Доробок поетичного схимника

Щойно з друкарень надійшов перший том вибраних творів Василя Махна під назвою «Схима», де вміщено вірші 1993-2023 років. Римовані й верлібри, з незвичними строфами й римами, з цікавою структурою, ці вірші заглиблюють у світ справжньої поезії.