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Війна. Жовтень 2024 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Жовтень 2024 року
Вівторок, Жовтень 8, 2024 - 10:00
До теми
Бензопилою про дитинство й недитячість
Виставка відомого львівського митця Володимира Семківа «Кіндерґартен», влаштована в межах фестивалю “Львівський тиждень скульптури 2024", постала як спроба дослідити межі мистецтва та його здатність впливати на людські почуття.
07.10.24
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Штука
Прем'єр Словаччини Фіцо пообіцяв не допустити членства України в НАТО.
Він опосередковано висловився проти військової допомоги Україні.
07.10.24
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У світі
Танець по колючих зернах пам’яті
Юлія Баір
Мовою тіла, графічною витонченістю символів “The Traces”, себто “Сліди”, багатошарові й багаті на генерування інтерпретацій, перекладають українські досвіди й національні історичні трагедії на образи, доступні кожній людині з розвиненою емпатією.
06.10.24
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Штука
Щем прощання на Підзамчу
11 та 12 жовтня о 19:00 у Jam Factory Art Center покажуть виставу “Візьми зараз із собою” у жанрі перформативного прощання, де використовуються лише аналогові мультимедіа. Дія відбувається у львівському районі Підзамче.
05.10.24
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Штука
Анатомія безпам’ятства
Олеся Ісаюк
Карпати і бандерівська легенда реґіону стали локомотивом зацікавлення і популяризації інших локальних культур та загалом високої української культури минулих п’яти століть
05.10.24
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Україна
«Пам’ять театру» на Тижні скульптури
Розкішний театральний простір перетворено на місце інсталяції предметів, що повʼязані з театром, його історією та доповнено скульптурою сучасних авторів. Виставку зроблено у вигляді лабіринту із близько сотні експонатів.
04.10.24
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Штука
Доробок поетичного схимника
Щойно з друкарень надійшов перший том вибраних творів Василя Махна під назвою «Схима», де вміщено вірші 1993-2023 років. Римовані й верлібри, з незвичними строфами й римами, з цікавою структурою, ці вірші заглиблюють у світ справжньої поезії.
03.10.24
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Штука
«Стан невагомості» Кшиштофа Томальського
Його мистецтвотворчість – це інтелектуальний імператив до розгляду незрозумілих явищ світоустрою, таємниць космогонії, спадщини міфотворення. Роздуми митця торкаються царин сенсу, порядку та початку речей, таємниць світотворення та світобуття.
03.10.24
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Штука