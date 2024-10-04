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Жан-Франсуа Мілле
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Жан-Франсуа Мілле «Збирачки колосся»
П'ятниця, Жовтень 4, 2024 - 09:30
До теми
Доробок поетичного схимника
Щойно з друкарень надійшов перший том вибраних творів Василя Махна під назвою «Схима», де вміщено вірші 1993-2023 років. Римовані й верлібри, з незвичними строфами й римами, з цікавою структурою, ці вірші заглиблюють у світ справжньої поезії.
03.10.24
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Штука
Література нашого самоствердження
Lviv BookForum — це не просто літературний фестиваль, який перетворює Львів на справжнє місто книги, а це місце, де серед нових книг і цікавих людей зустрічаються несамовиті думки, ідеї та сили для спільної дії у багатьох царинах суспільного життя.
02.10.24
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Штука
XIV Львівський міжнародний органний фестиваль
Третього жовтня в Органному залі відкривається XIV Львівський міжнародний органний фестиваль. На відвідувачів чекає 14 концертів, виступи світових зірок з Франції, Німеччини, Польщі, Литви, а також провідних українських органістів.
01.10.24
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Штука
Все буде план
Юрко ТИМЧУК
Росіяни махають «ядерною довбнею» і переписують відповідну доктрину, Захід «висловлює глибоке занепокоєння» і збирається в Нью-Йорку. В Україні без змін.
01.10.24
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Україна
Раритетний фестиваль легендарного міста
Аделіна Єфіменко
Творче кредо фестивалю «Bayreuth Baroque» – повернення із забуття неосяжного репертуару барокової доби: опер, камерних кантат, а насамперед імен несправедливо забутих композиторів. Розкішні постановки пробуджують архітектурні перлини від музейного сну.
30.09.24
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Штука
«Уточнюйте значення слів...» (12)
Андрій Содомора
«Пиймо, друзі, грай, музико, нам вже все одно»... Не одному з тих, хто співав цю пісню, було забрано «день повороту», але – не світло душі...
30.09.24
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Дискурси
Український театральний костюм крізь століття
Олена Спас
Артцентр «Дзиґа» представив одну з трьох виставок проєкту «Український театральний костюм ХХ-ХХI ст.», організованого командою Галереї сценографії, яка послідовно підтримує і популяризує українську сценографію на теренах України й за кордоном.
29.09.24
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Штука
Попіл Будапешта
Віталій Портников
Виживання України в опорі стане закінченням вічного страху угорців і даниною тим, хто загинув на вулицях Будапешта у трагічному 1956 році.
29.09.24
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Дискурси