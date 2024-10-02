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Тіберій Сільваші
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Тіберій Сільваші „Без назви“ (1999)
Середа, Жовтень 2, 2024 - 18:15
До теми
Раритетний фестиваль легендарного міста
Аделіна Єфіменко
Творче кредо фестивалю «Bayreuth Baroque» – повернення із забуття неосяжного репертуару барокової доби: опер, камерних кантат, а насамперед імен несправедливо забутих композиторів. Розкішні постановки пробуджують архітектурні перлини від музейного сну.
30.09.24
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Штука
«Уточнюйте значення слів...» (12)
Андрій Содомора
«Пиймо, друзі, грай, музико, нам вже все одно»... Не одному з тих, хто співав цю пісню, було забрано «день повороту», але – не світло душі...
30.09.24
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Дискурси
Український театральний костюм крізь століття
Олена Спас
Артцентр «Дзиґа» представив одну з трьох виставок проєкту «Український театральний костюм ХХ-ХХI ст.», організованого командою Галереї сценографії, яка послідовно підтримує і популяризує українську сценографію на теренах України й за кордоном.
29.09.24
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Штука
Попіл Будапешта
Віталій Портников
Виживання України в опорі стане закінченням вічного страху угорців і даниною тим, хто загинув на вулицях Будапешта у трагічному 1956 році.
29.09.24
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Дискурси
Фільм за романом «Тигролови»
Нова стрічка режисерки Анни Бурячкової базуватиметься на відомому романі українського письменника Івана Багряного «Тигролови». Презентація майбутнього повнометражного ігрового фільму відбудеться у Німеччині 5-8 листопада.
28.09.24
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Штука
"Сатанів": белетристика за науковими даними
Олеся Ісаюк
Багато наших сучасних проблем насправді вічні, просто змінюється антураж.
28.09.24
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Галичина
Лінія іспанського кіно
Від 30 вересня до 2 жовтня у Львові завдяки Посольству Іспанії в Україні та Іспанській агенції з міжнародного співробітництва з розвитку у співпраці з кінокомпанією «Артхаус Трафік» триватиме фестиваль «Лінія іспанського кіно». До програми кіноогляду увійшло 3 картини 2023-2024 років.
27.09.24
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Штука
Марія Крушельницька – прототип героїні драми Олександра Олеся
Євген Нахлік
По смерті Слободівна повернулася на галицьку сцену – яко Шумицька, трагедійний персонаж
27.09.24
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Минуле