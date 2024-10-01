Покров Пресвятої Богородиці. 1 жовтня 2024 року

Лінія іспанського кіно

Від 30 вересня до 2 жовтня у Львові завдяки Посольству Іспанії в Україні та Іспанській агенції з міжнародного співробітництва з розвитку у співпраці з кінокомпанією «Артхаус Трафік» триватиме фестиваль «Лінія іспанського кіно». До програми кіноогляду увійшло 3 картини 2023-2024 років.