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Навіть коли я піду долиною тіней смерті, то не боятимусь зла, адже Ти зі мною
Пс 22:4
До теми
Раритетний фестиваль легендарного міста
Аделіна Єфіменко
Творче кредо фестивалю «Bayreuth Baroque» – повернення із забуття неосяжного репертуару барокової доби: опер, камерних кантат, а насамперед імен несправедливо забутих композиторів. Розкішні постановки пробуджують архітектурні перлини від музейного сну.
30.09.24
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Штука
Український театральний костюм крізь століття
Олена Спас
Артцентр «Дзиґа» представив одну з трьох виставок проєкту «Український театральний костюм ХХ-ХХI ст.», організованого командою Галереї сценографії, яка послідовно підтримує і популяризує українську сценографію на теренах України й за кордоном.
29.09.24
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Штука
Фільм за романом «Тигролови»
Нова стрічка режисерки Анни Бурячкової базуватиметься на відомому романі українського письменника Івана Багряного «Тигролови». Презентація майбутнього повнометражного ігрового фільму відбудеться у Німеччині 5-8 листопада.
28.09.24
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Штука
"Сатанів": белетристика за науковими даними
Олеся Ісаюк
Багато наших сучасних проблем насправді вічні, просто змінюється антураж.
28.09.24
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Галичина
Лінія іспанського кіно
Від 30 вересня до 2 жовтня у Львові завдяки Посольству Іспанії в Україні та Іспанській агенції з міжнародного співробітництва з розвитку у співпраці з кінокомпанією «Артхаус Трафік» триватиме фестиваль «Лінія іспанського кіно». До програми кіноогляду увійшло 3 картини 2023-2024 років.
27.09.24
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Штука
Стукати чи не стукати?
Маріанна Челецька
Людина, котра переживає біль від втрати когось близького, пробує його зафіксувати: щоденники болю є, по суті, близькими до сповіді
27.09.24
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Дискурси
Художні рефлексії травматичного досвіду
19 жовтня у Jam Factory Art Center відкриється виставка «Структури взаємности». Кураторки – Катерина Ботанова, Ілона Демченко та Ксенія Малих – пропонують порефлексувати над різними досвідами суспільної взаємодії в складні часи.
26.09.24
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Штука
І з кожної калабаньки
Тарас Прохасько
Води – мов фіксатор. Попіл вигорілого перетворюється на пластичний матеріал для ліплення фігурок, коли розмочуєш його у незламній пам'яті своїх вод
26.09.24
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Дискурси