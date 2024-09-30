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Віра є воля віруючого
Августин Аврелій
До теми
Раритетний фестиваль легендарного міста
Аделіна Єфіменко
Творче кредо фестивалю «Bayreuth Baroque» – повернення із забуття неосяжного репертуару барокової доби: опер, камерних кантат, а насамперед імен несправедливо забутих композиторів. Розкішні постановки пробуджують архітектурні перлини від музейного сну.
30.09.24
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Штука
Фільм за романом «Тигролови»
Нова стрічка режисерки Анни Бурячкової базуватиметься на відомому романі українського письменника Івана Багряного «Тигролови». Презентація майбутнього повнометражного ігрового фільму відбудеться у Німеччині 5-8 листопада.
28.09.24
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Штука
Лінія іспанського кіно
Від 30 вересня до 2 жовтня у Львові завдяки Посольству Іспанії в Україні та Іспанській агенції з міжнародного співробітництва з розвитку у співпраці з кінокомпанією «Артхаус Трафік» триватиме фестиваль «Лінія іспанського кіно». До програми кіноогляду увійшло 3 картини 2023-2024 років.
27.09.24
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Штука
Стукати чи не стукати?
Маріанна Челецька
Людина, котра переживає біль від втрати когось близького, пробує його зафіксувати: щоденники болю є, по суті, близькими до сповіді
27.09.24
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Дискурси
Художні рефлексії травматичного досвіду
19 жовтня у Jam Factory Art Center відкриється виставка «Структури взаємности». Кураторки – Катерина Ботанова, Ілона Демченко та Ксенія Малих – пропонують порефлексувати над різними досвідами суспільної взаємодії в складні часи.
26.09.24
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Штука
Наша літературна опірність
Відкриє 31-й Lviv BookForum 2 жовтня публічна розмова з літературознавцем і письменником,головою департаменту германістики й славістики Манітобського університету професором Мирославом Шкандрієм, який дослідив антиімперські твори в українській літературі.
25.09.24
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Штука
Сьвірки трагічні і кумедні
Юрій Винничук
Ще кілька цікавих типажів до колекції львівських сьвірків: «пан фільозоф», Куркєвіч без імені, Сєнюта «не будь такий моцний» та вайхач кривий Альойзи
25.09.24
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Дискурси
Напередодні опалювального сезону
Юрко ТИМЧУК
Крім виконання своїх безпосередніх функцій, воїни ЗСУ допомагають краянам більше взнати про топоніміку країни-агресора. Про Суджу ми вже чули, тепер взнали про Торопець, Тихорецьк і Молькіно.
24.09.24
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Україна