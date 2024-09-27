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Сарош Лодхі
головна
Сарош Лодхі «Чекай-но, яка ж зебра попереду»
П'ятниця, Вересень 27, 2024 - 18:00
До теми
Лінія іспанського кіно
Від 30 вересня до 2 жовтня у Львові завдяки Посольству Іспанії в Україні та Іспанській агенції з міжнародного співробітництва з розвитку у співпраці з кінокомпанією «Артхаус Трафік» триватиме фестиваль «Лінія іспанського кіно». До програми кіноогляду увійшло 3 картини 2023-2024 років.
27.09.24
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Штука
Художні рефлексії травматичного досвіду
19 жовтня у Jam Factory Art Center відкриється виставка «Структури взаємности». Кураторки – Катерина Ботанова, Ілона Демченко та Ксенія Малих – пропонують порефлексувати над різними досвідами суспільної взаємодії в складні часи.
26.09.24
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Штука
Наша літературна опірність
Відкриє 31-й Lviv BookForum 2 жовтня публічна розмова з літературознавцем і письменником,головою департаменту германістики й славістики Манітобського університету професором Мирославом Шкандрієм,який дослідив антиімперські твори в українській літературі.
25.09.24
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Штука
Напередодні опалювального сезону
Юрко ТИМЧУК
Крім виконання своїх безпосередніх функцій, воїни ЗСУ допомагають краянам більше взнати про топоніміку країни-агресора. Про Суджу ми вже чули, тепер взнали про Торопець, Тихорецьк і Молькіно.
24.09.24
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Україна
Діапазон творчих зацікавлень
Михайло Гнатюк
Нині 90 років Миколі Ільницькому, легендарному історикові літератури, теоретикові літератури та літературному критику. І цікавому поету.
23.09.24
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Галичина
Фестиваль «Земля Поетів» у Львові
Пів сотні найкращих поетів та поеток різних поколінь зберуться в одному місці та в один час, аби започаткувати нову традицію в сучасній українській культурі під гаслом «Поети творять націю».
23.09.24
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Штука
«Уточнюйте значення слів...» (11)
Андрій Содомора
Час для більшості наче й ціни ніякої не має, а для декого – йому, часові, немає ціни: ні купити його, ні продати; позиченого – не повернути...
23.09.24
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Дискурси
Навіть принцові
Василь МАХНО
Хто насправді Антуан де Сент-Екзюпері? І чому саме «Маленький принц», ця філософська притча, став його найвідомішим твором?..
21.09.24
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Дискурси