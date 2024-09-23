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Воiстину, моя самотнiсть вiдкрила менi небо!
Сковорода
До теми
Фестиваль «Земля Поетів» у Львові
Пів сотні найкращих поетів та поеток різних поколінь зберуться в одному місці та в один час, аби започаткувати нову традицію в сучасній українській культурі під гаслом «Поети творять націю».
23.09.24
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Штука
Навіть принцові
Василь МАХНО
Хто насправді Антуан де Сент-Екзюпері? І чому саме «Маленький принц», ця філософська притча, став його найвідомішим твором?..
21.09.24
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Дискурси
До уродин Соломії Крушельницької
Львів’яни вперше зможуть побачити унікальну модульну виставку «Ґранд-тур. Соломія Крушельницька: українська примадонна світових сцен», яка супроводжуватиметься кураторськими екскурсіями в альтанці-ротонді парку імені Івана Франка.
21.09.24
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Штука
Молитва – це обовʼязок, а мучеництво – нагорода
Юрій Чекан
Мистецьке вирішення проблеми «музика – революція» у 1956 році дав Франсіс Пуленк. Опера «Діалоги кармеліток» – музична драма, оповідь про людську трагедію, вічні, позачасові сутності: жертву та віру, страх та насильство, надію та спасіння, надію на спасіння.
20.09.24
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Штука
Пейджери-вбивці
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Терористична організація «Хезболла» зазнала атаки звідти, звідки аж ніяк не очікувала – від пейджерів та портативних рацій. Всі, звісно, вирішили, що це справа рук Моссаду.
20.09.24
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У світі
Пам’яті тої «Рути»
Юрій Андрухович
«Червона Рута-89» виконувала й таємну, ніким не оголошену місію: це була відповідь Системі на його вбивство. На вбивство Володимира Івасюка
20.09.24
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Дискурси
Приходять і відходять
Тарас Прохасько
Якою ж складною у своїй простоті є людська істота. І якої різноманітності всьому цьому елементарному мурашникові надають мутації контексту
19.09.24
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Дискурси
Звуковий полілог на тлі фото з війни
22 вересня о 19:00 у Jam Factory Art Center відбудеться благодійний захід «Рефлексії з інтерлюдіями» Остапа Мануляка. Це музичний перформанс за світлинами військового-львів’янина Миколи Глібовича.
19.09.24
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Штука