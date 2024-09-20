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Іван Світличний
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портрет Івана Світличного роботи Алли Горської (з марки 2019 року)
П'ятниця, Вересень 20, 2024 - 17:30
До теми
Молитва – обов'язок, жертва – привілей
Юрій Чекан
Мистецьке вирішення проблеми «музика – революція» у 1956 році дав Франсіс Пуленк. Опера «Діалоги кармеліток» – музична драма, оповідь про людську трагедію, вічні, позачасові сутності: жертву та віру, страх та насильство, надію та спасіння, надію на спасіння.
20.09.24
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Штука
Пейджери-вбивці
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Терористична організація «Хезболла» зазнала атаки звідти, звідки аж ніяк не очікувала – від пейджерів та портативних рацій. Всі, звісно, вирішили, що це справа рук Моссаду.
20.09.24
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У світі
Звуковий полілог на тлі фото з війни
22 вересня о 19:00 у Jam Factory Art Center відбудеться благодійний захід «Рефлексії з інтерлюдіями» Остапа Мануляка. Це музичний перформанс за світлинами військового-львів’янина Миколи Глібовича.
19.09.24
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Штука
Передзвін української бандури
У неділю, 22 вересня, о 17.00 Музей Митрополита Андрея Шептицького запрошує шанувальників української класичної музики та народної пісні на авторський концерт заслуженої діячки мистецтв України Оксани Герасименко.
19.09.24
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Штука
Солодка прем’єра заньківчан
21 та 22 вересня вперше в Україні за домовленістю з Music Theatre International в Національному театрі ім. Заньковецької відбудеться прем’єра мюзиклу «Чарлі і шоколадна фабрика» Роальда Дала в українському перекладі Віктора Морозова.
19.09.24
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Штука
Театр мінімалістичний, інтуїтивний, контактний...
Зоряна Починайко
У вересні відбулася прем’єра рейв-перформансу “Albedo Dance” від електронного проєкту MRЯКА та «Театру Живаго», де присутні символи й метафори, що вплітають містику в міський пейзаж урбаністичним звучанням.
18.09.24
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Штука
Пасіонарна енергія Майдану
До десятої річниці Революції Гідності 20-21 вересня у Харкові відбудеться всеукраїнська прем’єра кроссекторального проєкту «...І всі-всі-всі» (Maidan story) режисера Євгена Лавренчука за творами Валентина Сильвестрова та Олександра Ірванця.
18.09.24
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Штука
Пʼять спогадів про «Віртуозів Львова»
Марія Левкович
Ідею започаткування колективу підтримав авторитетний український диригент-камераліст — Юрій Луців. Найбільш памʼятним спільним виступом стала ораторія «Присяга короля Яна Казимира» Мечислава Солтиса, постановником і диригентом якої він був.
17.09.24
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Штука