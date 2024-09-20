Іван Світличний

Молитва – обов'язок, жертва – привілей

Юрій Чекан

Мистецьке вирішення проблеми «музика – революція» у 1956 році дав Франсіс Пуленк. Опера «Діалоги кармеліток» – музична драма, оповідь про людську трагедію, вічні, позачасові сутності: жертву та віру, страх та насильство, надію та спасіння, надію на спасіння.