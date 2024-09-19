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Закоханий у себе суперників не має
Цицерон
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Передзвін української бандури
У неділю, 22 вересня, о 17.00 Музей Митрополита Андрея Шептицького запрошує шанувальників української класичної музики та народної пісні на авторський концерт заслуженої діячки мистецтв України Оксани Герасименко.
19.09.24
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Штука
Солодка прем’єра заньківчан
21 та 22 вересня вперше в Україні за домовленістю з Music Theatre International в Національному театрі ім. Заньковецької відбудеться прем’єра мюзиклу «Чарлі і шоколадна фабрика» Роальда Дала в українському перекладі Віктора Морозова.
19.09.24
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Штука
Пʼять спогадів про «Віртуозів Львова»
Марія Левкович
Ідею започаткування колективу підтримав авторитетний український диригент-камераліст — Юрій Луців. Найбільш памʼятним спільним виступом стала ораторія «Присяга короля Яна Казимира» Мечислава Солтиса, постановником і диригентом якої він був.
18.09.24
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Штука
Фестиваль короткого метру 4:3
Відкриє фестиваль 4:3 в Івано-Франківську 21 вересня показ фільму «Хліб» (реж. Микола Шпиковський, 1929) під живий супровід гурту «Злипні». Четверта едиція міжнародного кінофестивалю триватиме до 27 вересня.
17.09.24
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Штука
«Чеські сни у Львові»
Упродовж 17-22 вересня «Чеські сни» запропонують під своєю парасолькою освітні та культурно-мистецькі події, музичні виступи, кіноперегляди, воркшопи, презентації, круглі столи із професійними спільнотами.
16.09.24
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Штука
«Закривавлений меч славних воїв пізнав ти, москалю...» (2)
Ігор Набитович
Розгром московитів під Оршею оспівували не тільки українці та білоруси, а й поляки і литовці
15.09.24
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Минуле
Про метамодернізм, дівчину Ліду, колгоспницю і Памфіра
Тарас Пастух
Метамодерна свідомість робить своєю визначальною засадою сам принцип роботи свідомості – як руху між певними елементами сенсорної інформації і обʼєднання їх у цілісний досвід. Внаслідок такого руху постає ідея життєутвердження, зʼявляється розуміння багатовимірності та складності життя.
15.09.24
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Штука
Фамаґуста
Віталій Портников
Та Україна, яку ми збережемо, буде нашою. Та Україна, яку ми не відвоюємо, надовго стане чужою – сподіваюсь, що не назавжди.
15.09.24
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Дискурси