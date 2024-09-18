Червона рута

Про метамодернізм, дівчину Ліду, колгоспницю і Памфіра

Тарас Пастух

Метамодерна свідомість робить своєю визначальною засадою сам принцип роботи свідомості – як руху між певними елементами сенсорної інформації і обʼєднання їх у цілісний досвід. Внаслідок такого руху постає ідея життєутвердження, зʼявляється розуміння багатовимірності та складності життя.