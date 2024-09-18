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Найгірша зіпсованість — зіпсованість кращих
Тома Аквінський
До теми
Пʼять спогадів про «Віртуозів Львова»
Марія Левкович
Ідею започаткування колективу підтримав авторитетний український диригент-камераліст — Юрій Луців. Найбільш памʼятним спільним виступом стала ораторія «Присяга короля Яна Казиміра» Мечислава Солтиса, постановником і диригентом якої він був.
18.09.24
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Штука
Фестиваль короткого метру 4:3
Відкриє фестиваль 4:3 в Івано-Франківську 21 вересня показ фільму «Хліб» (реж. Микола Шпиковський, 1929) під живий супровід гурту «Злипні». Четверта едиція міжнародного кінофестивалю триватиме до 27 вересня.
17.09.24
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Штука
«Чеські сни у Львові»
Упродовж 17-22 вересня «Чеські сни» запропонують під своєю парасолькою освітні та культурно-мистецькі події, музичні виступи, кіноперегляди, воркшопи, презентації, круглі столи із професійними спільнотами.
16.09.24
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Штука
Про метамодернізм, дівчину Ліду, колгоспницю і Памфіра
Тарас Пастух
Метамодерна свідомість робить своєю визначальною засадою сам принцип роботи свідомості – як руху між певними елементами сенсорної інформації і обʼєднання їх у цілісний досвід. Внаслідок такого руху постає ідея життєутвердження, зʼявляється розуміння багатовимірності та складності життя.
15.09.24
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Штука
Туга самотності та радість усамітнення
Василь МАХНО
Самотність як клінічна смерть, такий своєрідний перепочинок, тайм-аут, щоби перебувши в ній, повернутися до веремії подій та голосів.
14.09.24
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Дискурси
Лите золото тіл
Юрко ПРОХАСЬКО
Осінь – рафінація понять. Вже не враження важать, хоч і зовсім не збираються вгамуватися. Не вгавають...
13.09.24
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Дискурси
Академія, наукпоп та дещо інше: битися чи миритися?
Олеся Ісаюк
Надемоційне обговорення теми плагіату в роботах про українську історію ХХ ст. Купа ресентименту плюс яскрава картинка того, що фахівці називають травматичним гіперзбудженням
13.09.24
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Україна
Книжкові події із присмаком кави
14-15 вересня «Видавництво Старого Лева» запрошує на п’ятий Coffee, Books & Vintage: два дні книжкових подій, зустрічей з письменниками, дискусій на важливі теми, читань, розмов про літературу та довкола неї, автограф-сесій, а ще сотень книжок.
12.09.24
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Штука