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Тімо Лемметті «Відбиток»
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Тімо Лемметті «Відбиток»
П'ятниця, Вересень 13, 2024 - 09:15
До теми
Книжкові події із присмаком кави
14-15 вересня «Видавництво Старого Лева» запрошує на п’ятий Coffee, Books & Vintage: два дні книжкових подій, зустрічей з письменниками, дискусій на важливі теми, читань, розмов про літературу та довкола неї, автограф-сесій, а ще сотень книжок.
12.09.24
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Штука
150 подій фестивалю Lviv BookForum
Літературний фестиваль Lviv BookForum вже 31 рік поспіль збирає на одному майданчику українських та іноземних авторів та інтелектуалів. Цього року подія повертається з фокусною темою «Сила спільнодії».
11.09.24
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Штука
Хіпі ві Львові: нова міфологія
Дмитро «Казік» Кузовкін
Пан Петро стрів по дорозі пана Йвана. «Як ся маєте, пане Василю?» – спитавсі він пана Миколи. «Та дякувати Богу, незле», – відповів пан Влодко. Так ся зачав рух хіпі ві Львові
11.09.24
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Минуле
У тіні суспільних борінь чоловіка: Марія і Антін Крушельницькі
Євген Нахлік
Як вона, натура поміркована, уживалася з чоловіком – ідеологом лівих поглядів, а згодом радянофілом та атеїстом
10.09.24
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Минуле
Памʼяті тіла
Ростислав Шпук
В пік захворювання була така панічна атака, що на повному серйозі прощався з життям і написав оцей прощальний текст
10.09.24
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Дискурси
Дні литовського кіно у Львові
Від 12 до 15 вересня у Jam Factory Art Center пройдуть Дні литовського кіно. Глядачі матимуть нагоду переглянути знакові литовські фільми, а ще поспілкуватися із їхніми творцями, а також із відомим литовським кінофахівцем Едвінасом Пукштою.
10.09.24
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Штука
Шагові перестановки
Юрко ТИМЧУК
«Рамштайн» – за планом, руханка у виконавчій владі – очікувано, МАГАТЕ – передбачувано. І тільки монети трохи здивували.
10.09.24
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Галичина
Українські сакральні піснеспіви
Академія давньої музики Леополіс (м. Львів) спільно з Open Opera Ukraine (м. Київ) реалізують в Успенському соборі та Храмі Всіх Святих Києво-Печерської Лаври проєкт «Березовський/Рачинський: нові звукові ландшафти».
09.09.24
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Штука