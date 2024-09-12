Війна. Вересень 2024

Книжкові події із присмаком кави

14-15 вересня «Видавництво Старого Лева» запрошує на п’ятий Coffee, Books & Vintage: два дні книжкових подій, зустрічей з письменниками, дискусій на важливі теми, читань, розмов про літературу та довкола неї, автограф-сесій, а ще сотень книжок.