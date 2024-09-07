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Йосип Сліпий
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сорок років без кардинала Йосипа Сліпого, Патріарха УГКЦ
Субота, Вересень 7, 2024 - 22:15
До теми
Туреччина хоче в БРІКС
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Туреччина подала заявку на вступ до БРІКС. Чи свідчить це, що Анкара пориває зі Заходом і зближається з Москвою?
06.09.24
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У світі
Фінісаж «Пам’яті тої, що пам’ятає»
8 вересня завершується виставка «Пам’яті тої, що пам’ятає» в Jam Factory Art Center. У програмі: обговорення творчості АРВМ (Ади Рибачук та Володимира Мельніченка), показ документальної стрічки про мистецьке подружжя та остання кураторська екскурсія.
05.09.24
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Штука
Українські селяни і Александер Гамільтон
Роман Скляров
Нарис із альтернативної історії: якби Україна мала державність у ХІХ столітті, якою вона була б? Чи змогли б ми повторити успіх США?
04.09.24
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Дискурси
In Memoriam
Володимир Олейко
Григорій наче передчував останність цієї зустрічі. І, уже як прощальне не-забудь, подарував аркуш Софії Караффи-Корбут з її графічного циклу «Іван Вишенський».
04.09.24
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Штука
Не перші дзвінки
Юрко ТИМЧУК
Поки батьки збирали дітей до школи, а малюки кляли парти, підручники і вчителів, Зеленський познайомив краян з Малюком (з великої букви) і Татаровим, які нищили чеченів.
03.09.24
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Україна
Роди неоднакі
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
«Гуцулка ми’ породила, з гуцулкув люб’юси. Єк ни озму гуцулочку, то ни оженюси». Сонце заходило за полонини високі, й вже тужило за пестункув своюв, тяжко банувало...
03.09.24
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Дискурси
Українсько-болгарський етнокінофест
Після двох років мандрівок європейськими країнами міжнародний етнографічний кінофестиваль «ОКО» повертається в Україну! В перший рік повномасштабного вторгнення кінофестиваль «ОКО-2022» приймав в себе польський Торунь, «ОКО-2023» пройшов у болгарській Софії.
02.09.24
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Штука
До світла в освіті!..
Андрій Содомора
Ніщо так не квапимось покинути, як дитинство, й до нічого іншого так не прагнемо повернутись, як до нього. Там – наше серце, яким освітлювати наші думки
02.09.24
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Дискурси