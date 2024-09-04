Жека–Ярина–Дарина—Емілія

Сьогоднішньою атакою росіяни вбили Євгенію та трьох її доньок — Ярину, Дарину та Еміліюголовна

Сьогоднішньою атакою росіяни вбили Євгенію та трьох її доньок — Ярину, Дарину та Емілію

Середа, Вересень 4, 2024 - 13:15

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