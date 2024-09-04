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Жека–Ярина–Дарина—Емілія
головна
Сьогоднішньою атакою росіяни вбили Євгенію та трьох її доньок — Ярину, Дарину та Емілію
Середа, Вересень 4, 2024 - 13:15
До теми
Музика підтримки Україні зі Швеції
Деніел Ханссон
У Львівському органному залі 8 вересня виконають один із найулюбленіших творів шведів – “Бог у масці”. Він прозвучить українською у перекладі поета Тараса Демка.
01.09.24
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Штука
Анабазис Василя Вишиваного (2)
Іван Банах
Центральна Рада, хоча й потребувала військової допомоги, прагнула уникнути німецької присутности в Україні і вийти з війни, як того хотів народ...
01.09.24
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Минуле
Елегія вікна
Василь МАХНО
Світ скреготить, як жорна й рипить, як завіси дверей, – його ваготу заховано ув паперовім вікні і яблука пораховано тобі і мені.
31.08.24
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Дискурси
Наново вигаданий світ Ваґнера (2): Байройт 2024
Аделіна Єфіменко
Розвиток драми тетралогії «Перстень Нібелунґа» набуває нових обертів, з’являються нові персонажі, нові злодії, нові жертви, нові діти. Гріхи і злочини старших тяжіють над новим поколінням. На молодших членів клану Вотана чатують поразки і розчарування.
30.08.24
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Штука
Хто приніс холод?
Олеся Ісаюк
«І прийде холод...» Катерини Пекур: не знаю, що хотіла сказати авторка, але від того, що вона сказала, волосся на голові ворушиться. Хоча надія таки є
30.08.24
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Україна
Серпневий сад скульптур
Юрко ПРОХАСЬКО
Чи можна з одного образу звести спогад, з одного плану погляду оповідь. Постави і постаті, виразність очей і вигнутість тіл, обриси лиць і відтінки тіней. Імена і прізвиська...
30.08.24
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Дискурси
Ой, джиґуне,..
Тарас Прохасько
Усвідомлення свого перебування у житті безпосередньо залежить від механіки переміщення: щось з того ґатунку, що творить відчуття унікальності загалом банального людського життя
29.08.24
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Дискурси
Наново вигаданий світ Ваґнера: Байройт 2024
Аделіна Єфіменко
Розголос про скандальні дискусії навколо останньої байройтської версії «Персня Нібелунга» спонукали відвідати цю постановку, самій розібратися, як режисер розповів “свою історію” і трансформував міф в ситуацію умовного «тут і тепер».
28.08.24
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Штука