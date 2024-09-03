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Григорій Шумейко
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Григорій Шумейко (1951–2024)
Вівторок, Вересень 3, 2024 - 14:15
До теми
Елегія вікна
Василь МАХНО
Світ скреготить, як жорна й рипить, як завіси дверей, – його ваготу заховано ув паперовім вікні і яблука пораховано тобі і мені.
31.08.24
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Дискурси
Хто приніс холод?
Олеся Ісаюк
«І прийде холод...» Катерини Пекур: не знаю, що хотіла сказати авторка, але від того, що вона сказала, волосся на голові ворушиться. Хоча надія таки є
30.08.24
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Україна
Серпневий сад скульптур
Юрко ПРОХАСЬКО
Чи можна з одного образу звести спогад, з одного плану погляду оповідь. Постави і постаті, виразність очей і вигнутість тіл, обриси лиць і відтінки тіней. Імена і прізвиська...
30.08.24
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Дискурси
Ой, джиґуне,..
Тарас Прохасько
Усвідомлення свого перебування у житті безпосередньо залежить від механіки переміщення: щось з того ґатунку, що творить відчуття унікальності загалом банального людського життя
29.08.24
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Дискурси
Наново вигаданий світ Ваґнера: Байройт 2024
Аделіна Єфіменко
Розголос про скандальні дискусії навколо останньої байройтської версії «Персня Нібелунга» спонукали відвідати цю постановку, самій розібратися, як режисер розповів “свою історію” і трансформував міф в ситуацію умовного «тут і тепер».
28.08.24
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Штука
Не зовсім святкове
Юрко ТИМЧУК
Коли Україну вітає з Днем Незалежності цілий Лукашенко, то виникає ряд питань і підозр. Але потім взнаєш про «Паляницю» – і пульс нормалізується. Огляд подій тижня в Україні
27.08.24
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Україна
Кобальтовий обеліск замість Хреста: Байройт 2024
Аделіна Єфіменко
Сприйняття театру, опери крізь AR-окуляри – перший крок до охоплення простору як сингулярного дійства. Символи ваґнерівського міфу синтезуються з іншими символами сучасного роздвоєння реальності і формують наше симультанно-розпорошене, фраґментарне сприйняття світу.
27.08.24
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Штука
Про невидиму працю і публічне шмагання
Оксана Кісь · Станіслав Вільчинський · Вікторія Родінкова
Факти – річ уперта, і вони свідчать на користь ефективної діяльності Національного фонду досліджень України.
26.08.24
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Україна