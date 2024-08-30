Не зовсім святкове

Юрко ТИМЧУК

Коли Україну вітає з Днем Незалежності цілий Лукашенко, то виникає ряд питань і підозр. Але потім взнаєш про «Паляницю» – і пульс нормалізується. Огляд подій тижня в Україні