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Ян Форд
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знимка Яна Форда
П'ятниця, Серпень 30, 2024 - 16:15
До теми
Наново вигаданий світ Ваґнера: Байройт 2024
Аделіна Єфіменко
Розголос про скандальні дискусії навколо останньої байройтської версії «Персня Нібелунга» спонукали відвідати цю постановку, самій розібратися, як режисер розповів “свою історію” і трансформував міф в ситуацію умовного «тут і тепер».
28.08.24
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Штука
Не зовсім святкове
Юрко ТИМЧУК
Коли Україну вітає з Днем Незалежності цілий Лукашенко, то виникає ряд питань і підозр. Але потім взнаєш про «Паляницю» – і пульс нормалізується. Огляд подій тижня в Україні
27.08.24
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Україна
Кобальтовий обеліск замість Хреста: Байройт 2024
Аделіна Єфіменко
Сприйняття театру, опери крізь AR-окуляри – перший крок до охоплення простору як сингулярного дійства. Символи ваґнерівського міфу синтезуються з іншими символами сучасного роздвоєння реальності і формують наше симультанно-розпорошене, фрагментарне сприйняття світу.
27.08.24
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Штука
Про невидиму працю і публічне шмагання
Оксана Кісь · Станіслав Вільчинський · Вікторія Родінкова
Факти – річ уперта, і вони свідчать на користь ефективної діяльності Національного фонду досліджень України.
26.08.24
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Україна
У Львові з'явився музей Володимира Патика
Відкриття у Львові нового музею, присвяченого творчості видатного художника-модерніста, дослідника української історії та етнографії Володимира Патика, приурочили до 33 річниці Незалежності України.
26.08.24
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Штука
Фільм про колективну відповідальність росіян
26 серпня о 19:30 у Львові відбудеться спеціальний показ та обговорення документальної стрічки «Мирні люди», що отримала широке міжнародне визнання. В обговоренні візьмуть участь режисерка Оксана Карпович, модеруватиме дискусію кінокритик Станіслав Тарасенко.
25.08.24
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Штука
Український конструктор
Віталій Портников
Ми виграємо саме тоді, коли імперський більшовицький проєкт остаточно поступиться місцем дерусифікованій Українській державі на всій території, яку ми зможемо захистити.
25.08.24
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Дискурси
Опанас Заливаха: пошуки ідентичности
24 серпня, у День Незалежності України, у Центрі інтелектуального мистецтва Меркурій розпочав роботу виставковий проєкт «Опанас Заливаха. Хто ми?». Це перша ретроспектива художника-шістдесятника у Львові за чверть століття.
24.08.24
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Штука