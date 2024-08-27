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знимка зі сторінки Генштабу ЗСУ
Вівторок, Серпень 27, 2024 - 13:45
До теми
Про невидиму працю і публічне шмагання
Оксана Кісь · Станіслав Вільчинський · Вікторія Родінкова
Факти – річ уперта, і вони свідчать на користь ефективної діяльності Національного фонду досліджень України.
26.08.24
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Україна
У Львові з'явився музей Володимира Патика
Відкриття у Львові нового музею, присвяченого творчості видатного художника-модерніста, дослідника української історії та етнографії Володимира Патика, приурочили до 33 річниці Незалежності України.
26.08.24
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Штука
Фільм про колективну відповідальність росіян
26 серпня о 19:30 у Львові відбудеться спеціальний показ та обговорення документальної стрічки «Мирні люди», що отримала широке міжнародне визнання. В обговоренні візьмуть участь режисерка Оксана Карпович, модеруватиме дискусію кінокритик Станіслав Тарасенко.
25.08.24
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Штука
Опанас Заливаха: пошуки ідентичности
24 серпня, у День Незалежності України, у Центрі інтелектуального мистецтва Меркурій розпочав роботу виставковий проєкт «Опанас Заливаха. Хто ми?». Це перша ретроспектива художника-шістдесятника у Львові за чверть століття.
24.08.24
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Штука
Незалежність – це ще не свобода
Олександр КОСТЕНКО
Незалежність України – це можливість її народу керуватися власною, суверенною волею. Це необхідна умова його процвітання, але чи достатня?
24.08.24
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Дискурси
Серпнева елегія
Василь МАХНО
І чутно як ворушиться твій світ, як серпень йде з тобою слід у слід. Несеш валізу – де її залишиш? -живеш і пишеш.
24.08.24
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Дискурси
Світляки
Андрій Содомора
Навсібіч, до без меж минулого, Свої крила Всесвіт простер. «Чому ми, – у думці майнуло нам, – Саме тут і саме тепер?..»
24.08.24
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Дискурси
Найнебезпечніший світ з 1945 року
Максим МУЛЯР
Хто б не переміг на президентських виборах у США в листопаді, він зіткнеться з найскладнішою стратегічною ситуацією з часу завершення Другої світової війни.
23.08.24
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У світі