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Константін Бранкузі «Мадмуазель Погані»
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Константін Бранкузі «Мадмуазель Погані»
Понеділок, Серпень 26, 2024 - 17:00
До теми
Незалежність – це ще не свобода
Олександр КОСТЕНКО
Незалежність України – це можливість її народу керуватися власною, суверенною волею. Це необхідна умова його процвітання, але чи достатня?
24.08.24
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Дискурси
Світляки
Андрій Содомора
Навсібіч, до без меж минулого, Свої крила Всесвіт простер. «Чому ми, – у думці майнуло нам, – Саме тут і саме тепер?..»
24.08.24
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Дискурси
Найнебезпечніший світ з 1945 року
Максим МУЛЯР
Хто б не переміг на президентських виборах у США в листопаді, він зіткнеться з найскладнішою стратегічною ситуацією з часу завершення Другої світової війни.
23.08.24
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У світі
Дежавю і руйнація міфів
Олеся Ісаюк
Суміш репортажу і доброго політичного детективу: історія Незалежності від Олександра Зінченка у книжці "Як українці зруйнували імперію зла".
23.08.24
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Україна
Актор і маска Войцеха Бравера
27–29 серпня у Мистецькому об'єднанні "Хвиля" відбудеться інтенсивний курс акторської гри в масці від викладача Вроцлавської театральної академії Войцеха Бравера. Це 18 години інтенсивного вивчення нової для українських акторів методології роботи з маскою.
22.08.24
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Штука
Слово на захист брехні
Юрій Винничук
Розпізнати правду може тільки брехня. Адже пізнання означає відокремлення об’єкта від суб’єкта, який через цей дисонанс фальсифікує те, в чому міг би, але не може існувати
21.08.24
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Дискурси
Постгеноцидний концепт історії держави
Олеся Ісаюк
Нова спроба удосконалити викладання історії України в школах: схема, де українці постають об’єктом серед цінностей і процесів. Схема глибоко реактивна, логіки суб’єктності тут украй мало.
21.08.24
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Україна
Заньківчанські «Кайдаші» на три сцени
У Національному театрі імені Марії Заньковецької театральний сезон 2024/2025 відкриватимуть прем’єрою, що представить сучасне прочитання української класичної літератури, а саме повісті «Кайдашева сім’я» Івана Нечуя-Левицького.
21.08.24
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Штука