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Дурень пізнає тільки те, що сталося
Гомер
До теми
Актор і маска Войцеха Бравера
27–29 серпня у Мистецькому об'єднанні "Хвиля" відбудеться інтенсивний курс акторської гри в масці від викладача Вроцлавської театральної академії Войцеха Бравера. Це 18 години інтенсивного вивчення нової для українських акторів методології роботи з маскою.
22.08.24
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Штука
Заньківчанські «Кайдаші» на три сцени
У Національному театрі імені Марії Заньковецької театральний сезон 2024/2025 відкриватимуть прем’єрою, що представить сучасне прочитання української класичної літератури, а саме повісті «Кайдашева сім’я» Івана Нечуя-Левицького.
21.08.24
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Штука
Музика світу Хаяо Міядзакі у Львівській опері.
У Львівській опері симфонічний оркестр LUMOS Orchestra виконає ексклюзивний казковий концерт з музикою до світів маестро Хаяо Міядзакі
20.08.24
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Галичина
Із сувою мойр
Маріанна Челецька
У цьому дивом віднайденому якраз напередодні 85-річчя Валерія Шевчука рукописі з «книги історій» ішлося про велику змову персонажів, які один з-перед другого намагалися винести зі «сну сподіваної віри» істинну «воду життя».
20.08.24
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Штука
Дні Української Музики у Варшаві
8, 10 та 13 вересня у Концертній студії імені Вітольда Лютославського Польського радіо відбудуться концерти 10-х Днів української музики у Варшаві – фестивалю, організованого фондом Pro Musica Viva.
18.08.24
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Штука
Цісар Франц Йосиф I, прямий нащадок короля Данила у 19 коліні
І, відповідно, прямий нащадок рівноапостольного святого князя Володимира у 25-му коліні, від Рюрика до Франца Йосифа – тисяча років
18.08.24
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Минуле
Закон Майдану
Віталій Портников
Студентська революція у Бангладеш, на перший погляд, є безконечно далекою від України. Хоча якщо уважно придивитися, бангладеська революція – це Майдан і є
17.08.24
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Дискурси
Маруся і Макрон
Василь МАХНО
Серпень завжди – місяць, що приносить певне умиротворення. У серпні змінюється час, колір неба і запах повітря й виникає дивне відчуття очікування змін
17.08.24
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Дискурси