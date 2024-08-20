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Валерій Шевчук 85
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Нині виповнюється 85 років Валерію Шевчуку
Вівторок, Серпень 20, 2024 - 10:15
До теми
Музика світу Хаяо Міядзакі у Львівській опері.
У Львівській опері симфонічний оркестр LUMOS Orchestra виконає ексклюзивний казковий концерт з музикою до світів маестро Хаяо Міядзакі
20.08.24
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Галичина
Дні Української Музики у Варшаві
8, 10 та 13 вересня у Концертній студії імені Вітольда Лютославського Польського радіо відбудуться концерти 10-х Днів української музики у Варшаві – фестивалю, організованого фондом Pro Musica Viva.
18.08.24
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Штука
Маруся і Макрон
Василь МАХНО
Серпень завжди – місяць, що приносить певне умиротворення. У серпні змінюється час, колір неба і запах повітря й виникає дивне відчуття очікування змін
17.08.24
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Дискурси
Міра
Лілія Бомко
Про якісь незнані, ще непізнані їй метафори. Про ожину терпкої ночі кохання, ожину дотиків болю, відвертості й пізнання, ожину справжньої поезії...
16.08.24
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Дискурси
Синє сяйво узлісся
Юрко ПРОХАСЬКО
Це синє серпневе світло було зовсім інакше, ніж сині світильники на стрілках, на підступах до досвітніх чи нічних станцій. Воно походило невідомо звідки.
16.08.24
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Дискурси
Росія розвалиться, питання лиш – на скільки кавалків
Януш Бугайський
Чи стане цивілізованою Росія після Путіна? Бо там мовчать про право націй на самовизначення. Вашингтонський експерт про деколонізацію РФ
16.08.24
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Дискурси
Нюхаю, отже пахну
Тарас Прохасько
Найскладніша формула про Трійцю стає зрозумілою і прикладною, коли на тілесному рівні сприйняття розуміти запахи як духа, що промовляє і веде до богоподібності
15.08.24
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Дискурси
Як псують наших класиків
Юрій Винничук
Саморобних редакторів, що «покращують» хрестоматійні тексти, на гарматний постріл не можна підпускати до видання творів класики, бо це гріх.
14.08.24
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Дискурси