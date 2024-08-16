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Успіх не є ключем до щастя. Щастя — це ключ до успіху
Ален Делон
До теми
Синє сяйво узлісся
Юрко ПРОХАСЬКО
Це синє серпневе світло було зовсім інакше, ніж сині світильники на стрілках, на підступах до досвітніх чи нічних станцій. Воно походило невідомо звідки.
16.08.24
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Дискурси
Росія розвалиться, питання лиш – на скільки кавалків
Януш Бугайський
Чи стане цивілізованою Росія після Путіна? Бо там мовчать про право націй на самовизначення. Вашингтонський експерт про деколонізацію РФ
16.08.24
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Дискурси
Нюхаю, отже пахну
Тарас Прохасько
Найскладніша формула про Трійцю стає зрозумілою і прикладною, коли на тілесному рівні сприйняття розуміти запахи як духа, що промовляє і веде до богоподібності
15.08.24
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Дискурси
Як псують наших класиків
Юрій Винничук
Саморобних редакторів, що «покращують» хрестоматійні тексти, на гарматний постріл не можна підпускати до видання творів класики, бо це гріх.
14.08.24
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Дискурси
У дощах
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Зранку такіж варко шо тра’ буде кутатиси в дощах, у мочєрах великих, затяглося з усіх боків, оповилося щільно, хмари чорнаві, густі налягають на землю сутужно...
13.08.24
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Дискурси
Бумеранг Пенроуза
Юрко ТИМЧУК
Війна, виявляється, також любить тишу. Особливо влітку в Курській області РФ
13.08.24
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Україна
«Уточнюйте значення слів...» (5)
Андрій Содомора
Коли говоримо про всесвіт, то поняття «центр» втрачає своє значення: в безмежжі «центр усюди, окружність – ніде». Інша річ – «пункт»...
12.08.24
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Дискурси
Наївні амбасадори
Марта Кузій
Результат активностей громадянського суспільства вказує державі, в якому напрямку розвивати культурну дипломатію: коли б окреслити можливості й обов’язки кожної інституції, тоді весь тягар промоції не покладався б мікрофундації, а поширювався країною, і ми мали б відомого митця, набуток якого Україна з гордістю змогла б представляти за кордоном.
11.08.24
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Штука