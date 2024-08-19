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Юрко Кох «Ален Делон у Львові: пасаж Міколяша, 1970-і роки»
головна
Юрко Кох «Ален Делон у Львові: пасаж Міколяша, 1970-і роки» олія, 2015.
Понеділок, Серпень 19, 2024 - 11:00
До теми
Синє сяйво узлісся
Юрко ПРОХАСЬКО
Це синє серпневе світло було зовсім інакше, ніж сині світильники на стрілках, на підступах до досвітніх чи нічних станцій. Воно походило невідомо звідки.
16.08.24
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Дискурси
Росія розвалиться, питання лиш – на скільки кавалків
Януш Бугайський
Чи стане цивілізованою Росія після Путіна? Бо там мовчать про право націй на самовизначення. Вашингтонський експерт про деколонізацію РФ
16.08.24
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Дискурси
Нюхаю, отже пахну
Тарас Прохасько
Найскладніша формула про Трійцю стає зрозумілою і прикладною, коли на тілесному рівні сприйняття розуміти запахи як духа, що промовляє і веде до богоподібності
15.08.24
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Дискурси
Як псують наших класиків
Юрій Винничук
Саморобних редакторів, що «покращують» хрестоматійні тексти, на гарматний постріл не можна підпускати до видання творів класики, бо це гріх.
14.08.24
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Дискурси
У дощах
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Зранку такіж варко шо тра’ буде кутатиси в дощах, у мочєрах великих, затяглося з усіх боків, оповилося щільно, хмари чорнаві, густі налягають на землю сутужно...
13.08.24
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Дискурси
Бумеранг Пенроуза
Юрко ТИМЧУК
Війна, виявляється, також любить тишу. Особливо влітку в Курській області РФ
13.08.24
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Україна
«Уточнюйте значення слів...» (5)
Андрій Содомора
Коли говоримо про всесвіт, то поняття «центр» втрачає своє значення: в безмежжі «центр усюди, окружність – ніде». Інша річ – «пункт»...
12.08.24
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Дискурси
Наївні амбасадори
Марта Кузій
Результат активностей громадянського суспільства вказує державі, в якому напрямку розвивати культурну дипломатію: коли б окреслити можливості й обов’язки кожної інституції, тоді весь тягар промоції не покладався б мікрофундації, а поширювався країною, і ми мали б відомого митця, набуток якого Україна з гордістю змогла б представляти за кордоном.
11.08.24
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Штука