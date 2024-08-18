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Нині минають 194-і уродини бл.п. Є.В. Цісаря Франца Йосифа, з Божої ласки Імператора Австрії, Апостольського Короля Угорщини, Короля Богемії, Далмації, Хорватії, Славонії, Галичини, Лодомерії й Іллірії, Короля Єрусалимського etc., Ерцгерцога Австрії, Великого герцога Тоскани і Кракова, Герцога Лотаринґії, Зальцбурґа, Штирії, Каринтії, Країни і Буковини, Великого князя Трансільванії, Маркграфа Моравії, Герцога Верхньої і Нижньої Сілезії, Модени, Парми, П'яченци, Гуасталли, Освенцима і Затора, Цішина, Фріулі, Рагузи і Задара, укняженого Графа Габсбурга і Тіролю, Кибурґа, Горіції і Ґрадішки, Графа Трента і Бріксена, Маркграфа Верхньої і Нижньої Лужиці та Істрії, Графа Гогенемса, Фельдкірха, Бреґенца, Зоненберґа etc., Володаря Трієста, Котора, Словенської Марки, Великого воєводи воєводства Сербії etc., etc., пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-правнука короля Данила

Неділя, Серпень 18, 2024 - 10:00

До теми

Нюхаю, отже пахну
Тарас Прохасько
Найскладніша формула про Трійцю стає зрозумілою і прикладною, коли на тілесному рівні сприйняття розуміти запахи як духа, що промовляє і веде до богоподібності
15.08.24 | | Дискурси
Як псують наших класиків
Юрій Винничук
Саморобних редакторів, що «покращують» хрестоматійні тексти, на гарматний постріл не можна підпускати до видання творів класики, бо це гріх.
14.08.24 | | Дискурси
У дощах
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Зранку такіж варко шо тра’ буде кутатиси в дощах, у мочєрах великих, затяглося з усіх боків, оповилося щільно, хмари чорнаві, густі налягають на землю сутужно...
13.08.24 | | Дискурси
Бумеранг Пенроуза
Юрко ТИМЧУК
Війна, виявляється, також любить тишу. Особливо влітку в Курській області РФ
13.08.24 | | Україна
«Уточнюйте значення слів...» (5)
Андрій Содомора
Коли говоримо про всесвіт, то поняття «центр» втрачає своє значення: в безмежжі «центр усюди, окружність – ніде». Інша річ – «пункт»...
12.08.24 | | Дискурси
Наївні амбасадори
Марта Кузій
Результат активностей громадянського суспільства вказує державі, в якому напрямку розвивати культурну дипломатію: коли б окреслити можливості й обов’язки кожної інституції, тоді весь тягар промоції не покладався б мікрофундації, а поширювався країною, і ми мали б відомого митця, набуток якого Україна з гордістю змогла б представляти за кордоном.
11.08.24 | | Штука
Перша столиця
Віталій Портников
Навіть з точки зору столиці окупації Харків не був першою столицею Радянської України. «Український» червоний уряд було оголошено в Курську, а його столицею стала Суджа
10.08.24 | | Дискурси
Кікюнова книга
Василь МАХНО
Повітря, просякнувши гіркуватим запахом, накривало найближчі до тютюнового поля вулички, і за кілька днів замість Помайбіг чи Славайсу люди казатимуть одне одному: «Кікюн цвите»
10.08.24 | | Дискурси

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