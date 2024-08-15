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Війна. Серпень 2024
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Серпень 2024 року
Четвер, Серпень 15, 2024 - 12:15
До теми
Наївні амбасадори
Марта Кузій
Результат активностей громадянського суспільства вказує державі, в якому напрямку розвивати культурну дипломатію: коли б окреслити можливості й обов’язки кожної інституції, тоді весь тягар промоції не покладався б мікрофундації, а поширювався країною, і ми мали б відомого митця, набуток якого Україна з гордістю змогла б представляти за кордоном.
11.08.24
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Штука
Кікюнова книга
Василь МАХНО
Повітря, просякнувши гіркуватим запахом, накривало найближчі до тютюнового поля вулички, і за кілька днів замість Помайбіг чи Славайсу люди казатимуть одне одному: «Кікюн цвите»
10.08.24
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Дискурси
Куди летів “Птах високого лету”?
Олеся Ісаюк
Це історія кризи. Всеохопної, тотальної... Щоб бути лицарем — мало лише брати. Значно більше треба давати...
10.08.24
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Україна
Серпневе середмістя
Юрко ПРОХАСЬКО
Цілу ніч, крізь дурман матіоли, лилися гарячі гортанні голоси і темні шепоти. Іноді зворохоблену ніч пронизували високі виски. Незнані, але зрозумілі були діалекти пристрасті
09.08.24
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Дискурси
Чи існує небезпека громадянської війни в Британії?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
За останні дні Британія пережила масові безлади на вулицях своїх міст давно не баченого масштабу. Дехто назвав це ледь не громадянською війною. Чи дійсно була така небезпека?
09.08.24
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У світі
Марія Примаченко: «Заповідаю любов»
У вівторок, 13 серпня, о 16:00 у Національному музеї уЛьвові імені Андрея Шептицького на проспекті Свободи, 20 відкриють виставку творчої спадщини всесвітньо відомої мисткині-наївістки Марії Примаченко.
09.08.24
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Штука
Заповідь дванадцята
Тарас Прохасько
Українці добрі вже тим, що знають, що роблять погано, і можуть спробувати оправдовуватися, чого не зробить жоден москаль
08.08.24
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Дискурси
Український лицар Курбас (6)
Василь Бартовщук
У ХХІ ст. європейський театр робить те, що пропонував і впроваджував Курбас. Він — світло українського театру, яке нам підсвічуватиме ще не один десяток років, він натхнення, яке щодня надихає тисячі режисерів. Бо геній Курбаса невичерпний!
08.08.24
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Штука