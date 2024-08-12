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Леви Євгена Дзиндри
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Леви Євгена Дзиндри
Понеділок, Серпень 12, 2024 - 09:15
До теми
Наївні амбасадори
Марта Кузій
Результат активностей громадянського суспільства вказує державі, в якому напрямку розвивати культурну дипломатію: коли б окреслити можливості й обов’язки кожної інституції, тоді весь тягар промоції не покладався б мікрофундації, а поширювався країною, і ми мали б відомого митця, набуток якого Україна з гордістю змогла б представляти за кордоном.
11.08.24
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Штука
Чи існує небезпека громадянської війни в Британії?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
За останні дні Британія пережила масові безлади на вулицях своїх міст давно не баченого масштабу. Дехто назвав це ледь не громадянською війною. Чи дійсно була така небезпека?
09.08.24
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У світі
Марія Примаченко: «Заповідаю любов»
У вівторок, 13 серпня, о 16:00 у Національному музеї уЛьвові імені Андрея Шептицького на проспекті Свободи, 20 відкриють виставку творчої спадщини всесвітньо відомої мисткині-наївістки Марії Примаченко.
09.08.24
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Штука
Заповідь дванадцята
Тарас Прохасько
Українці добрі вже тим, що знають, що роблять погано, і можуть спробувати оправдовуватися, чого не зробить жоден москаль
08.08.24
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Дискурси
Український лицар Курбас (6)
Василь Бартовщук
У ХХІ ст. європейський театр робить те, що пропонував і впроваджував Курбас. Він — світло українського театру, яке нам підсвічуватиме ще не один десяток років, він натхнення, яке щодня надихає тисячі режисерів. Бо геній Курбаса невичерпний!
08.08.24
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Штука
Бароник, голий філософ і Вайсс-альпініст
Юрій Винничук
Кобилянський був диваком, але саме він відкрив Осипа-Юрія Федьковича, переконавши його покинути писати німецькою і перейти на українську...
07.08.24
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Дискурси
Феномен Кассандри в інтермедіальній перспективі
Світлана Маценка
Проєкт «Кассандра інтермедіальна» ґрунтується на засадах новітнього культурологічно орієнтованого літературознавства. Його міжмистецька складова стосується й об’єкту дослідження (міфологічного образу Кассандри в літературі, філософії та мистецтві), й самого дослідницького методу.
07.08.24
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Штука
Мовчання ягнят
Микола Рябчук
Україні бракує ресурсів і фахівців для просування своїх інтересів на Півдні, але, як і в кожній справі, щоб досягти успіху, треба принаймні почати
06.08.24
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Дискурси