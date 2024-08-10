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Федькович
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190 років з дня народження Осипа Юрія Федьковича ( 8 серпня 1834 — 11 січня 1888)
Субота, Серпень 10, 2024 - 09:15
До теми
Чи існує небезпека громадянської війни в Британії?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
За останні дні Британія пережила масові безлади на вулицях своїх міст давно не баченого масштабу. Дехто назвав це ледь не громадянською війною. Чи дійсно була така небезпека?
09.08.24
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У світі
Український лицар Курбас (6)
Василь Бартовщук
У ХХІ ст. європейський театр робить те, що пропонував і впроваджував Курбас. Він — світло українського театру, яке нам підсвічуватиме ще не один десяток років, він натхнення, яке щодня надихає тисячі режисерів. Бо геній Курбаса невичерпний!
08.08.24
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Штука
Феномен Кассандри в інтермедіальній перспективі
Світлана Маценка
Проєкт «Кассандра інтермедіальна» ґрунтується на засадах новітнього культурологічно орієнтованого літературознавства. Його міжмистецька складова стосується й об’єкту дослідження (міфологічного образу Кассандри в літературі, філософії та мистецтві), й самого дослідницького методу.
07.08.24
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Штука
F-16 з вирію
Юрко ТИМЧУК
Silly Season називають липень-серпень англійці – «дурна пора року»: якщо і є новини, то не дуже розумні. Американці ж кажуть «сезон повільних новин». В Україні все трохи не так
06.08.24
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Україна
«Тартюф»: археологія однієї обіцянки
Олексій Паляничка
У виставі піднімається питання моральної корупції, коли шлях до влади встелений удаваними щирістю, скромністю, побожністю, любовʼю до Батьківщини, повагою до людей тощо. Та все ж кінець завершується проявом диктатури. Це можна сприймати як застереження.
06.08.24
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Штука
Прощання й повернення Баттерфляй
Микола Рябчук
Про фільми Олега Фіалка – що хоч і не належав до українського "короткого списку" кінорежисерів, але й "довгий список" ніколи не був надто довгим
05.08.24
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Штука
Чи перетиналися дороги Марії Слободівної-Крушельницької та Марії Заньковецької?
Євген Нахлік
Ця легенда кочує з видання до видання
05.08.24
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Минуле
«Уточнюйте значення слів...» (4)
Андрій Содомора
Простір – це безмежжя. У тому розумінні – щось чуже людині, він не шириться навсібіч, а навпаки – зусібіч налягає на ту точку, бере її у свої холодні обійми
05.08.24
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Дискурси