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Людина – іграшка бога. Слідуйте цьому і живіть граючи
Платон
До теми
Український лицар Курбас (6)
Василь Бартовщук
У ХХІ ст. європейський театр робить те, що пропонував і впроваджував Курбас. Він — світло українського театру, яке нам підсвічуватиме ще не один десяток років, він натхнення, яке щодня надихає тисячі режисерів. Бо геній Курбаса невичерпний!
08.08.24
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Штука
Феномен Кассандри в інтермедіальній перспективі
Світлана Маценка
Проєкт «Кассандра інтермедіальна» ґрунтується на засадах новітнього культурологічно орієнтованого літературознавства. Його міжмистецька складова стосується й об’єкту дослідження (міфологічного образу Кассандри в літературі, філософії та мистецтві), й самого дослідницького методу.
07.08.24
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Штука
«Тартюф»: археологія однієї обіцянки
Олексій Паляничка
У виставі піднімається питання моральної корупції, коли шлях до влади встелений удаваними щирістю, скромністю, побожністю, любовʼю до Батьківщини, повагою до людей тощо. Та все ж кінець завершується проявом диктатури. Це можна сприймати як застереження.
06.08.24
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Штука
«Уточнюйте значення слів...» (4)
Андрій Содомора
Простір – це безмежжя. У тому розумінні – щось чуже людині, він не шириться навсібіч, а навпаки – зусібіч налягає на ту точку, бере її у свої холодні обійми
05.08.24
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Дискурси
Український лицар Курбас (5)
Василь Бартовщук
Ми не знаємо справжнього Курбаса. Нам лишається тільки здогадуватись, на які обрії міг би вивести Україну Курбас, якби у нього було б ще років 10-20. Взагалі, ми не знаємо, на що були здатні Куліш із Курбасом, якби вони творили у вільній країні.
04.08.24
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Штука
Війна з саламандрами
Віталій Портников
Не можна сподіватися на виживання у світі протилежних цінностей за умови, що обидві частини цього світу будуть використовувати розвинутий мозок машини. Бездушної машини
04.08.24
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Дискурси
Випадок чи наслідування?
Олеся Ісаюк
В історичній белетристиці є незумисні запозичення, бо левова частка сюжетів – передосліджені значущі для ідентичності нації епізоди. Важливе авторське трактування сталого сюжету
03.08.24
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Штука
Драматург
Василь МАХНО
У дев’яностих Валентин прилетів до Нью-Йорка на програму молодих драматургів й зустрівся з Келлі Вільямс. Рейс був вечірній...
03.08.24
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Дискурси