Людина – іграшка бога. Слідуйте цьому і живіть граючи

Український лицар Курбас (5)

Василь Бартовщук

Ми не знаємо справжнього Курбаса. Нам лишається тільки здогадуватись, на які обрії міг би вивести Україну Курбас, якби у нього було б ще років 10-20. Взагалі, ми не знаємо, на що були здатні Куліш із Курбасом, якби вони творили у вільній країні.