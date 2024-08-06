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Війна. Серпень 2024 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Серпень 2024 року
Вівторок, Серпень 6, 2024 - 12:00
До теми
«Тартюф»: археологія однієї обіцянки
Олексій Паляничка
У виставі піднімається питання моральної корупції, коли шлях до влади встелений удаваними щирістю, скромністю, побожністю, любовʼю до Батьківщини, повагою до людей тощо. Та все ж кінець завершується проявом диктатури. Це можна сприймати як застереження.
06.08.24
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Штука
Український лицар Курбас (5)
Василь Бартовщук
Ми не знаємо справжнього Курбаса. Нам лишається тільки здогадуватись, на які обрії міг би вивести Україну Курбас, якби у нього було б ще років 10-20. Взагалі, ми не знаємо, на що були здатні Куліш із Курбасом, якби вони творили у вільній країні.
04.08.24
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Штука
Війна з саламандрами
Віталій Портников
Не можна сподіватися на виживання у світі протилежних цінностей за умови, що обидві частини цього світу будуть використовувати розвинутий мозок машини. Бездушної машини
04.08.24
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Дискурси
Випадок чи наслідування?
Олеся Ісаюк
В історичній белетристиці є незумисні запозичення, бо левова частка сюжетів – передосліджені значущі для ідентичності нації епізоди. Важливе авторське трактування сталого сюжету
03.08.24
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Штука
Драматург
Василь МАХНО
У дев’яностих Валентин прилетів до Нью-Йорка на програму молодих драматургів й зустрівся з Келлі Вільямс. Рейс був вечірній...
03.08.24
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Дискурси
Український лицар Курбас (4)
Василь Бартовщук
Режисер пояснював: «Театр мусить вносити неспокій, мусить ставити дражливі питання — в цім його громадсько-поступова роля. От чому, якщо встановлюється цілковитий контакт з глядачем, то наспів момент або закрити театр, або шукати нових шляхів».
02.08.24
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Штука
Усередині роману-тунелю
Юрій Андрухович
У «Московіади» шансів на забуття, на жаль, не було. Її тривку актуальність ґарантувала сусідня з нами держава, імперіалістична сутність якої знаходить вихід у зовнішній воєнній аґресії
02.08.24
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Дискурси
Два народження Марка Черемшини
Ростислав Чопик
Мандрована конференція «Всюди буйно квітне Черемшина!» (до 150-ліття корифея Покутської трійці) у Снятині, Кобаках, Делятині – трьох знакових топосах Марка Черемшини
01.08.24
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Штука