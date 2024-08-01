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Війна - це низка катастроф, які закінчуються перемогою
Жорж Клемансо
До теми
Два народження Марка Черемшини
Ростислав Чопик
Мандрована конференція «Всюди буйно квітне Черемшина!» (до 150-ліття корифея Покутської трійці) у Снятині, Кобаках, Делятині – трьох знакових топосах Марка Черемшини
01.08.24
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Штука
Український лицар Курбас (3)
Василь Бартовщук
Європейська освіта, досвід, світоглядна обізнаність у питаннях історії, культурології, філософії та досконале орієнтування у сучасних мистецьких тенденціях дозволила Курбасу досягти висот у театральних інсценізаціях і з легкістю розгромити москву.
30.07.24
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Штука
Імерсивний проєкт STEREO у Львові
Ольга Усачова
Щоб стався досвід STEREO, треба надіти навушники. Голос у них підкаже, не віднімаючи свободи, та дозволить вирішувати самостійно, що вважати художньою метафорою, а що — реальністю.
29.07.24
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Штука
Чекання розуміння
Юрко ТИМЧУК
Затримали нібито вбивцю Ірини Фаріон, Камала Гарріс нібито стала кандидатом у президенти США, але Олімпіада точно почалася. Огляд подій тижня в Україні.
29.07.24
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Україна
Дубові хрести
Володимир Шелухін
Перша світова менш закарбована в пам'яті поколінь українців, ніж друга. Не лише тому, що вона була давніше, а й тому, що в радянські часи була витіснена з «офіційного» обігу
28.07.24
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Минуле
Той, хто сказав «ні»
Віталій Портников
Барʼєр, який зберігає мир і спокій всім тим, хто за барʼєром. У 1938 році таким барʼєром не стала Чехословаччина. У 2022 році таким барʼєром стала Україна
28.07.24
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Дискурси
Український лицар Курбас (2)
Василь Бартовщук
Був переконаний, що театр може впливати на людину, формувати її світогляд, пробуджувати її національну свідомість. У 1920 році в своєму щоденнику режисер писав: «Були такі, що плакали за нами. Були такі, що тільки наші вистави зробили їх свідомими українцями».
27.07.24
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Штука
Штука
Марія Слободівна
Психологічне оповідання 1901 року про конфлікт між любов'ю до сцени і коханням поза нею: автобіографічне осмислення травми першого кохання і втечі з театру.
27.07.24
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Минуле