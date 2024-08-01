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Війна. Серпень 2024 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Серпень 2024 року
Четвер, Серпень 1, 2024 - 11:45
До теми
Український лицар Курбас (3)
Василь Бартовщук
Європейська освіта, досвід, світоглядна обізнаність у питаннях історії, культурології, філософії та досконале орієнтування у сучасних мистецьких тенденціях дозволила Курбасу досягти висот у театральних інсценізаціях і з легкістю розгромити москву.
30.07.24
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Штука
Імерсивний проєкт STEREO у Львові
Ольга Усачова
Щоб стався досвід STEREO, треба надіти навушники. Голос у них підкаже, не віднімаючи свободи, та дозволить вирішувати самостійно, що вважати художньою метафорою, а що — реальністю.
29.07.24
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Штука
Чекання розуміння
Юрко ТИМЧУК
Затримали нібито вбивцю Ірини Фаріон, Камала Гарріс нібито стала кандидатом у президенти США, але Олімпіада точно почалася. Огляд подій тижня в Україні.
29.07.24
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Україна
Український лицар Курбас (2)
Василь Бартовщук
Був переконаний, що театр може впливати на людину, формувати її світогляд, пробуджувати її національну свідомість. У 1920 році в своєму щоденнику режисер писав: «Були такі, що плакали за нами. Були такі, що тільки наші вистави зробили їх свідомими українцями».
27.07.24
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Штука
Штука
Марія Слободівна
Психологічне оповідання 1901 року про конфлікт між любов'ю до сцени і коханням поза нею: автобіографічне осмислення травми першого кохання і втечі з театру.
27.07.24
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Минуле
“Звідун з Чигирина”: шлях офіцера?
Олеся Ісаюк
Ймовірно, Тис-Крохмалюк писав історію українського офіцера-розвідника періоду боротьби за незалежність 1917–1920 років. Паралелі доволі прозорі
26.07.24
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Україна
Найяскравіша прикраса
Юлія Баір
Діалекти – це коріння живого дерева мови й одночасно його крона. А ще м’яка глина в руках історії. Мовна глина, зліпки з неї й витвори її є побутовою й культурною фіксацією.
26.07.24
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Дискурси
Камала – це вам не Джо
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Американські демократи зітхнули з полегшенням: Джо Байден зійшов з дистанції. Естафету перейняла Камала Гарріс. З’явилася надія, що Трампа вдасться перемогти.
26.07.24
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У світі