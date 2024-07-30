Якщо мислити – це забувати неемоційне, то забувати емоційне – це зникати

Український лицар Курбас (2)

Василь Бартовщук

Був переконаний, що театр може впливати на людину, формувати її світогляд, пробуджувати її національну свідомість. У 1920 році в своєму щоденнику режисер писав: «Були такі, що плакали за нами. Були такі, що тільки наші вистави зробили їх свідомими українцями».