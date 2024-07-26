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Влодко Маковецький
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знимка Влодка Маковецького
П'ятниця, Липень 26, 2024 - 18:30
До теми
Камала – це вам не Джо
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Американські демократи зітхнули з полегшенням: Джо Байден зійшов з дистанції. Естафету перейняла Камала Гарріс. З’явилася надія, що Трампа вдасться перемогти.
26.07.24
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У світі
Колекція сьвірків інтеліґентних і нешкідливих
Юрій Винничук
Серед львівських сьвірків траплялися неабиякі інтелектуали, які потребували не лише читати, але й самі щось писали
24.07.24
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Дискурси
ШульцФест '24 на континенті Дрогобич
Павел Прухняк • Віра Меньок
Шульцеве «короткі зімкнення сенсу» стосується поезії та її «електрорушійної» сили, що має пізнавальний, творчий та екзистенціальний виміри
23.07.24
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Дискурси
Дорослішання нації: подолання ілюзій у битві за незалежність України
Олександр ЯБЧАНКА
Толерування ухилянства – це не прояв гуманності, а загроза національній безпеці. Настав час відкрито говорити про цю небезпеку у воєнний час.
22.07.24
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Україна
«Уточнюйте значення слів...» (3)
Андрій Содомора
«Інтенція» – це і підтримувана тяглість, і порив – щось повторюване, перервне. Як Франкове життя – тяглість у пориві й порив у тяглості
22.07.24
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Дискурси
Дорогою домів
Мар'яна Кавінська
"великий, як кожен творець, непізнаваний, як обличчя, безкінечний, як точка…" In memoriam Євгена Гулевича
21.07.24
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Галичина
Банальність війни
Віталій Портников
Важливо продовжувати йти вперед і наповнювати життям навіть мертві міста. Але для цього потрібно насамперед усвідомлювати реальність, воєнну реальність наших часів.
21.07.24
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Дискурси
Жага Франка
Валентина Романюк
Геній Франка — це не лише вказана Провидінням комбінація генів, неймовірна, запорогова працездатність, а й висока концентрація думки й енергії. Процюк психологічно правдиво відтворює зовнішні обставини і внутрішній стан Франка, ті години благодатної наснаги, коли народжувалися його шедеври.
20.07.24
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Штука