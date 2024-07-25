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Війна. Липень 2024 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Липень 2024 року
Четвер, Липень 25, 2024 - 12:00
До теми
Дорогою домів
Мар'яна Кавінська
"великий, як кожен творець, непізнаваний, як обличчя, безкінечний, як точка…" In memoriam Євгена Гулевича
21.07.24
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Галичина
Банальність війни
Віталій Портников
Важливо продовжувати йти вперед і наповнювати життям навіть мертві міста. Але для цього потрібно насамперед усвідомлювати реальність, воєнну реальність наших часів.
21.07.24
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Дискурси
Жага Франка
Валентина Романюк
Геній Франка — це не лише вказана Провидінням комбінація генів, неймовірна, запорогова працездатність, а й висока концентрація думки й енергії. Процюк психологічно правдиво відтворює зовнішні обставини і внутрішній стан Франка, ті години благодатної наснаги, коли народжувалися його шедеври.
20.07.24
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Штука
Відчуття абсурду
Василь МАХНО
Чому питома вага абсурдності переважає саме тепер і зараз, чому навала інформації витискає з нас останнє бажання опору цьому нестримному й дивному потокові подій?
20.07.24
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Дискурси
Не знати нащо
Тарас Прохасько
Інформація, не прожита натільно, проминає щоденно, забираючи із собою ще частку того, що знав. А можливість мати все невідомо як убиває відчуття межі між тим, що має бути а що може
18.07.24
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Дискурси
Дещо темніші дні. Іздрик
На виставці представлена вся серія сірникових коробок з 2022-23 років, а також вибрані роботи Іздрика періоду 1993-1995 років. Блокнот з 2023-24 років буде подано в онлайн-вимірі виставки в форматі відео та пдф-файлу, але за попередньої домовленості його можна оглянути, гортаючи.
18.07.24
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Штука
Львівські вистави у шортлісті «ГРИ»
За найкращу драматичну виставу: «Вороги. Історія любові». За найкращу камерну виставу: «Клуб “Зневіра”». За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру: «Тіні забутих предків». За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни: «Доця».
17.07.24
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Штука
Дитинство в Радянській Україні (4)
Роман Мацюк
Дитинство було сонячним, машин, смороду було менше, але тиск, оцей тиск російщини, мовний тиск, ідеологічний тиск, політичний тиск, усвідомлювався
17.07.24
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Минуле