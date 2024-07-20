Тільки одне благо — знання, і тільки одне зло — неуцтво

Дещо темніші дні. Іздрик

На виставці представлена вся серія сірникових коробок з 2022-23 років, а також вибрані роботи Іздрика періоду 1993-1995 років. Блокнот з 2023-24 років буде подано в онлайн-вимірі виставки в форматі відео та пдф-файлу, але за попередньої домовленості його можна оглянути, гортаючи.