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Іван Мештрович
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Іван Мештрович «Криниця життя» (1905)
Понеділок, Липень 22, 2024 - 10:45
До теми
Не знати нащо
Тарас Прохасько
Інформація, не прожита натільно, проминає щоденно, забираючи із собою ще частку того, що знав. А можливість мати все невідомо як убиває відчуття межі між тим, що має бути а що може
18.07.24
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Дискурси
Дещо темніші дні. Іздрик
На виставці представлена вся серія сірникових коробок з 2022-23 років, а також вибрані роботи Іздрика періоду 1993-1995 років. Блокнот з 2023-24 років буде подано в онлайн-вимірі виставки в форматі відео та пдф-файлу, але за попередньої домовленості його можна оглянути, гортаючи.
18.07.24
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Штука
Хворі на книжку
Юрій Винничук
Кожна книжка має свого духа, який живе в ній, невидимий, маленький, такий собі згусток порошинок, він добрий янгол книжки і живе з нею доти, доки живе вона
17.07.24
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Дискурси
Львівські вистави у шортлісті «ГРИ»
За найкращу драматичну виставу: «Вороги. Історія любові». За найкращу камерну виставу: «Клуб “Зневіра”». За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру: «Тіні забутих предків». За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни: «Доця».
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Штука
Дитинство в Радянській Україні (4)
Роман Мацюк
Дитинство було сонячним, машин, смороду було менше, але тиск, оцей тиск російщини, мовний тиск, ідеологічний тиск, політичний тиск, усвідомлювався
17.07.24
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Минуле
Мужик
Анатолій Стріляний
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Дискурси
Олександр Сухоліт: скульптура, графіка, малюнок, живопис
Модерніст, народжений в епоху постмодерну, Олександр Сухоліт активно працював в колі представників “Нової хвилі”, був засновником групи “Азбука”, брав участь у виставках, але завжди дотримувався власної творчої лінії, продиктованої особистими духовними орієнтирами.
16.07.24
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Штука
Не сталося
Юрко ТИМЧУК
Дональд Джон Трамп не перетворився на Джона Фіцджеральда Кеннеді, а Томасу Метью Круксу забракло влучності до рівня Лі Харві Освальда. НАТО як було яловим, так і залишилося.
16.07.24
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Україна