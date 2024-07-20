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Микола Білик «Ранок всесвіту»
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Микола Білик «Ранок всесвіту»
Субота, Липень 20, 2024 - 11:15
До теми
Дещо темніші дні. Іздрик
На виставці представлена вся серія сірникових коробок з 2022-23 років, а також вибрані роботи Іздрика періоду 1993-1995 років. Блокнот з 2023-24 років буде подано в онлайн-вимірі виставки в форматі відео та пдф-файлу, але за попередньої домовленості його можна оглянути, гортаючи.
18.07.24
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Штука
Львівські вистави у шортлісті «ГРИ»
За найкращу драматичну виставу: «Вороги. Історія любові». За найкращу камерну виставу: «Клуб “Зневіра”». За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру: «Тіні забутих предків». За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни: «Доця».
17.07.24
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Штука
Дитинство в Радянській Україні (4)
Роман Мацюк
Дитинство було сонячним, машин, смороду було менше, але тиск, оцей тиск російщини, мовний тиск, ідеологічний тиск, політичний тиск, усвідомлювався
17.07.24
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Галичина
Олександр Сухоліт: скульптура, графіка, малюнок, живопис
Модерніст, народжений в епоху постмодерну, Олександр Сухоліт активно працював в колі представників “Нової хвилі”, був засновником групи “Азбука”, брав участь у виставках, але завжди дотримувався власної творчої лінії, продиктованої особистими духовними орієнтирами.
16.07.24
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Штука
Не сталося
Юрко ТИМЧУК
Дональд Джон Трамп не перетворився на Джона Фіцджеральда Кеннеді, а Томасу Метью Круксу забракло влучності до рівня Лі Харві Освальда. НАТО як було яловим, так і залишилося.
16.07.24
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Україна
Подолати Гібралтар
Назарій Островський
"Я хотів би зробити це знову", – перша українська команда з трьох плавців переплила протоку за 4 години 55 хвилин
15.07.24
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Галичина
Новий Рейх
Віталій Портников
Віктюк відрізнявся не тільки своїм знаменитим епатажем – він відрізнявся ще й українською ідентичністю, якої ніколи не соромився і якої ніколи не приховував
14.07.24
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Дискурси
Поезія полеглих: Ігор Мисяк
Надія Гаврилюк
...Я не вірю у жоден збіг,/ Все це, точно, не просто так./ Слухай, слухай, бо буде час,/ Та не вірячи, прийде смерть...
13.07.24
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Україна