Атентат на Ірину Фаріон.

Нині близько 19:30 здійснено замах на життя Ірини Фаріон. Коли вона вийшла зі свого будинку на вулиці Масарика (бічна проспекту Чорновола), невідомий чоловік, віком, за словами очевидців, приблизно 20–25 років, підбіг і вистрілив їй в голову.

Ірину Фаріон шпиталізували в критичному стані в Лікарню святого Пантелеймона Першого медобʼєднання Львова на вул. Миколайчука приблизно о 19:40 із вогнепальним пораненням в голову у відділення невідкладної медичної допомоги. У лікарні повідомили, що вона перебуває в реанімації у важкому стані.

Станом на 21:40 медики завершили операцію Ірини Фаріон та перевели її у реанімаційне відділення, її стан характеризують як критичний.

Інформацію про її тяжкий стан підтвердив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство.

У Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція, у якій задіяні співробітники всіх служб та підрозділів поліції Львівщини. Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення місця перебування та затримання стрільця. На місці працюють слідчі, поліція бере покази свідків, опрацьовують дані з камер відеоспостереження.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають йому про розшук нападника на Ірину Фаріон:

«Всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину. Будь-яке насильство заслуговує лише на засудження, і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність».