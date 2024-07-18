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Війна. Липень 2024 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Липень 2024 року
Четвер, Липень 18, 2024 - 11:15
До теми
Дещо темніші дні. Іздрик
На виставці представлена вся серія сірникових коробок з 2022-23 років, а також вибрані роботи Іздрика періоду 1993-1995 років. Блокнот з 2023-24 років буде подано в онлайн-вимірі виставки в форматі відео та пдф-файлу, але за попередньої домовленості його можна оглянути, гортаючи.
18.07.24
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Штука
Подолати Гібралтар
Назарій Островський
"Я хотів би зробити це знову", – перша українська команда з трьох плавців переплила протоку за 4 години 55 хвилин
15.07.24
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Галичина
Новий Рейх
Віталій Портников
Віктюк відрізнявся не тільки своїм знаменитим епатажем – він відрізнявся ще й українською ідентичністю, якої ніколи не соромився і якої ніколи не приховував
14.07.24
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Дискурси
Поезія полеглих: Ігор Мисяк
Надія Гаврилюк
...Я не вірю у жоден збіг,/ Все це, точно, не просто так./ Слухай, слухай, бо буде час,/ Та не вірячи, прийде смерть...
13.07.24
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Україна
Травма і учасницький перформанс:
Простір театру, зокрема, учасницького перформансу добре надається для того, аби в ньому говорили й взаємодіяли на важливі теми. Тому це нормально під час перформансу торкатися складних переживань й потрапляти у точки взаємного психологічного дискимфорту. Але до такої взаємодії мають бути підготовлені всі.
13.07.24
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Штука
Читач Сервантеса
Василь МАХНО
П'ятдесятисемирічний вайлуватий Дмитро Попадин винаймав однокімнатну хрущовку в будинку біля залізничної колії... Оповідання
13.07.24
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Дискурси
Зауваги до природи мистецьких актів
Тарас Возняк
Мистецтво як креаційний акт, який охоплює собою не лише відображення на-явного, але і сам акт споглядання та збирання феноменів у цілості
12.07.24
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Дискурси
Що робити з Байденом?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Більшість американців не хочуть бачити наступним президентом ні Байдена, ні Трампа. Проте останнього принаймні акцептують у власній Республіканській партії. З Байденом же ситуація значно критичніша.
12.07.24
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У світі